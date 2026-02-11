Bilmekaniker
2026-02-11
Vad förväntas av dig?
Som person är du en lagspelare som inte är rädd för att "hugga" i där det behövs. Du bidrar till och värdesätter en god stämning på arbetsplatsen.
Vi ser gärna att du uppskattar personlig utveckling genom utbildning några dagar/år på VGS-utbildningscenter.
Ingen dag är den andra lik och det är därför viktigt att du trots stress och oväntade situationer kan bibehålla kvalitet på dina arbetsuppgifter samt ett gott bemötande både mot kund och dina kollegor.
Vi söker.
Vi behöver en utbildad bilmekaniker gärna med några års erfarenhet av våra märken.
Ett intresse för elbilar är en stark fördel då vår framtid ser en ökad elbils-marknad.
Vad kan du förvänta dig av oss?
Hos oss får du arbeta med några av marknadens starkaste bilmärken Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra och Skoda där du även har alla möjligheter att vidareutbilda dig och bygga din kompetens.
Vi erbjuder en trygg anställning och alla andra fördelar som ett kollektivavtal för med sig. Bilmo är ett litet välfungerande privatägt företag och en stark arbetsgivare.
Information
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser framemot att ta emot din ansökan via mail.
Har du frågor om tjänsten är det bara att höra av dig.
Tjänsten avser 100% tillsvidare med start enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-02-11Så ansöker du
Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till sabahudin.ahmic@bilmo.se
Frågor? Kontakta Ahmic på 0413-66513 eller Tommy på 0413-66519 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: tommy.ljungdahl@bilmo.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilmo i Eslöv AB
(org.nr 556113-4189)
Kvarngatan 61-63 (visa karta
)
241 38 ESLÖV Kontakt
Verkstadschef
Tommy Ljungdahl tommy.ljungdahl@bilmo.se 0413-66519 Jobbnummer
9737620