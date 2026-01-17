Bilmekaniker
En Stop Verkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka
2026-01-17
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
En Stop Verkstad AB i Botkyrka
Bilmekaniker sökes
Vi söker en driven och kunnig bilmekaniker till vår verkstad. Är du noggrann, serviceinriktad och har ett genuint intresse för bilar? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2026-01-17Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av personbilar
Underhåll enligt tillverkarens rekommendationer
Kundkontakt och rådgivning vid behov
Vi söker dig som:
Har utbildning och/eller erfarenhet som bilmekaniker
Är självgående och ansvarstagande
Har B-körkort
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett trevligt arbetslag
Lön enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
mejl
E-post: info@enstopverkstad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare En Stop Verkstad AB
(org.nr 559335-7790)
Skyttbrinksvägen 27 (visa karta
)
147 39 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9690034