Bilmekaniker

En Stop Verkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Botkyrka
2026-01-17


Visa alla maskinreparatörsjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos En Stop Verkstad AB i Botkyrka

Bilmekaniker sökes
Vi söker en driven och kunnig bilmekaniker till vår verkstad. Är du noggrann, serviceinriktad och har ett genuint intresse för bilar? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2026-01-17

Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av personbilar

Underhåll enligt tillverkarens rekommendationer

Kundkontakt och rådgivning vid behov

Vi söker dig som:
Har utbildning och/eller erfarenhet som bilmekaniker

Är självgående och ansvarstagande

Har B-körkort

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett trevligt arbetslag

Lön enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
mejl
E-post: info@enstopverkstad.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilmekaniker".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
En Stop Verkstad AB (org.nr 559335-7790)
Skyttbrinksvägen 27 (visa karta)
147 39  TUMBA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9690034

Prenumerera på jobb från En Stop Verkstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos En Stop Verkstad AB: