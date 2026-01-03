Bilmekaniker

Pontus Bilverkstad AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö
2026-01-03


Bilmekaniker sökes till Pontus Bilverkstad AB i Malmö.

Pontus Bilverkstad söker nu en driven och kunnig mekaniker.
Hos oss får du en varierande anställning:
Felsökning och diagnos
Service och reparationer på både äldre och modernare bilar samt lätta lastbilar, alla märken
Däckhantering och förberedelser inför säsong.

Vi arbetar i en välutrustad verkstad där kvalitet, noggrannhet och god service står i centrum.
Här blir du en del av ett team som stöttar och hjälper varandra.

För att vara aktuell för rollen ser vi att du har/är:
Social utåtriktad, samarbetsvillig och kan ta instruktioner.
Känsla för service och kundnöjdhet.
Flexibel, ordningsam, noggrann och ansvarstagande.
Meriterande om det finns El-kunskap.

Publiceringsdatum
2026-01-03

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet som bilmekaniker.
Språk: svenska, engelska i tal och skrift
Datorvana
Körkort B till manuell

Om anställningen:
Tjänsten är en heltidstjänst och tillsätts snarast.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Månadslön
FORA-försäkringar
Friskvårdsbidrag

Pontus Bilverkstad AB ligger i Fosie Industriområde, Stenyxegatan 10 i Malmö.
Vid intresse maila CV och personligt brev till pontusbilverkstadab@outlook.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: pontusbilverkstadab@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pontus Bilverkstad AB (org.nr 556797-3374)
Stenyxegatan 10 (visa karta)
213 76  MALMÖ

Jobbnummer
9668281

