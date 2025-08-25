Bilmekaniker

Lyckebo Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2025-08-25


Visa alla jobb hos Lyckebo Bilservice AB i Uppsala

Micke Mek 's Bilservice är en liten personlig bilverkstad som funnits i ca 30år.
Bilverkstan startades av Micke i en garagelänga men växte sig allt större genom åren. Efter ca 30 år så valde Micke att gå i pension och verksamheten såldes då vidare till oss. Vi driver verkstan i samma anda som Micke och vi vill behålla den personliga kontakten med våra kunder.
Vi utför underhållsservice, reparationer, däcksarbeten, hjulförvaring, tvätt mm. Vi arbetar med dom flesta bilmärkena på marknaden.
Vi ser att du är flexibel, öppen och genuint intresserad av bilar. Vi värdesätter hög arbetsmoral och sätter kundnöjdheten högt.
Välkommen med ev frågor och ansökan.
Vi anställer löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: markus@mickemek.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Lyckebo Bilservice AB (org.nr 559471-1458)
Marieberg (visa karta)
741 97  ALMUNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Micke Mek 's Bilservice

Kontakt
Verkstadsansvarig
Alexander Örnborn
alexander@mickemek.se
017420599

Jobbnummer
9475074

