Bilmekaniker
Lyckebo Bilservice AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala
2025-08-25
Micke Mek 's Bilservice är en liten personlig bilverkstad som funnits i ca 30år.
Bilverkstan startades av Micke i en garagelänga men växte sig allt större genom åren. Efter ca 30 år så valde Micke att gå i pension och verksamheten såldes då vidare till oss. Vi driver verkstan i samma anda som Micke och vi vill behålla den personliga kontakten med våra kunder.
Vi utför underhållsservice, reparationer, däcksarbeten, hjulförvaring, tvätt mm. Vi arbetar med dom flesta bilmärkena på marknaden.
Vi ser att du är flexibel, öppen och genuint intresserad av bilar. Vi värdesätter hög arbetsmoral och sätter kundnöjdheten högt.
Välkommen med ev frågor och ansökan.
Vi anställer löpande Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: markus@mickemek.se Omfattning
Micke Mek 's Bilservice Kontakt
Verkstadsansvarig
Alexander Örnborn alexander@mickemek.se 017420599 Jobbnummer
