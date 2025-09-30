Billackering - bildemontör
Lackea AB / Renhållningsjobb / Botkyrka Visa alla renhållningsjobb i Botkyrka
2025-09-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lackea AB i Botkyrka
På Lackea arbetar vi med billackering, plåtslagning samt plastreparationer.
Vår stora verkstad är belägen i Skyttbrink i Tumba. Vi söker dig som har några års erfarenhet av att arbeta med demontering och montering av olika fordonsdelar på vanliga personbilar.
Du bör vara noggrann, punktlig med att passa tider samt skötsam. Du kommer ingå i ett team med andra kollegor, och därför är det viktigt att du gör ett bra arbete och samarbetar väl.
Tillträde snarast. Lön enligt överenskommelse.
Som vid alla andra arbeten är monteringen och demonteringen av alla bildelar och tillbehör som tex belysning och sensorer väldigt viktigt. Detaljerna har högsta prioritet för att allt ska kunna fungera. Att plocka bort trasiga delar eller delar (ex stötfångare, bagagelucka, dörrar) som ska lagas och lackas för att sedan monteras tillbaka är en stor del av det dagliga arbetet. Kännedom om hur allt ska sitta och hur funktionerna ska vara är av yttersta vikt.
Om du vill jobba med montering och demontering så hör av dig till oss på Lackea! Maila oss så bokar vi ett möte.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
Mejl
E-post: jobb@lackea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lackea AB
(org.nr 556989-6946)
Skyttbrinksvägen 26 (visa karta
)
147 39 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9532570