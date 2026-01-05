Billackerare till företag i Göteborgsområdet!
Fordonsakademin Sverige AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2026-01-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fordonsakademin Sverige AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du erfaren inom billackering och har ett stort intresse för fordonsbranschen? Nu söker vi engagerade billackerare till vår kund i Göteborgsområdet!
Om tjänsten som billackerare
Vi erbjuder nu ett jobb som billackerare där du arbetar i en modern skadeverkstad med varierande arbetsuppgifter relaterade till lackering och underhåll av fordon. Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra grundarbete inför lackering såsom slipning, spackling och maskering
Lackera personbilar och transportfordon enligt satt färgkod och önskemål
Utföra mindre reparationer av lackskador
Kontroll av kvalitet och finish efter avslutat arbete
Viss kundkontakt samt lagersysslor kan förekomma
Vem söker vi?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av billackering och gärna har utbildning inom området. Du är noggrann, kvalitetsmedveten, punktlig och har lätt för att samarbeta i team likväl som kunna arbeta självständigt. Du är lösningsorienterad och arbetssam, har ett gott bemötande mot både kollegor och kunder och trivs i en ansvarsfull roll där kvalitet är i fokus.Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Erfarenhet av lackering eller bilreparation är krav
B-körkort är ett krav
Du behärskar svenska i tal och skrift
AnsökanVid frågor om tjänsten kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7001375-1773354". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9669495