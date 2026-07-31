Billackerare
Bil+ Bromma AB / Lackerarjobb / Stockholm Visa alla lackerarjobb i Stockholm
2026-07-31
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Bil+ fortsätter att växa och söker nu en engagerad medarbetare till vår anläggning i Bromma. Hos oss blir du en del av ett framåtdrivet företag där passion för bilar, hög kvalitet och stark laganda står i centrum.
Vi söker dig som brinner för ditt yrke och vill utvecklas tillsammans med ett team av kunniga och engagerade kollegor. På Bil+ arbetar vi med flera ledande bilmärken och samarbetar med välkända försäkringsbolag, där höga kvalitetskrav, effektiva ledtider och professionella arbetsprocesser är en självklar del av vardagen.
Vi vet att våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Därför satsar vi på en arbetsplats där du känner dig uppskattad, delaktig och har möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor med möjlighet till högre ersättning beroende på erfarenhet, kompetens och rätt profil, friskvårdsbidrag, goda utvecklingsmöjligheter samt en positiv arbetsmiljö där vi värdesätter gemenskap och kvalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: hr@bilplus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bil+ Bromma AB
(org.nr 556987-0776)
Missionsvägen 75 (visa karta
)
167 33 BROMMA Arbetsplats
Bil+ Bromma Jobbnummer
10017451