Bilförsäljare - Handla Bil Uppsala

2026-01-16
Vi på Handla Bil söker en affärsdriven säljare till vårt team i Uppsala!

Om tjänsten
Vi söker en affärsdriven säljare som vill vara med och skapa resultat genom god kommunikation och starka kundrelationer. I rollen ansvarar du för hela försäljningsprocessen - från första kontakt med kunden till att affären är avslutad och bilen levererad.
Du arbetar med rådgivande försäljning där din förmåga att skapa förtroende, förstå kundens behov och guida kunden till rätt bil är avgörande för att lyckas. Rollen innebär både personliga möten och kontakt via telefon och digitala kanaler.
Vi söker dig som är lyhörd, relationsskapande och samtidigt resultatorienterad, med en tydlig vilja att göra affärer och nå uppsatta mål. Rollen passar dig som trivs med att ta eget ansvar, arbeta självständigt likväl i team och som drivs av att skapa nöjda kunder och långsiktiga relationer.
Du lyckas i rollen när du:
Aktivt tar kontakt med och följer upp kunder från leads och butik
Genomför hela försäljningsprocessen från behovsanalys till avslut
Skapar förtroende genom professionell rådgivning och god service
Bygger och underhåller långsiktiga kundrelationer
Arbetar strukturerat mot uppsatta mål och resultat
Varför denna roll är viktig hos oss:
Som säljare är du en av våra viktigaste ambassadörer. Ditt bemötande och din förmåga att skapa trygga och positiva kundupplevelser påverkar direkt både vår försäljning och vårt varumärke. Du spelar en central roll i vår fortsatta tillväxt och framgång.
Vi ser långsiktigt på relationer - både med våra kunder och internt i teamet - och värdesätter ett positivt affärsklimat där engagemang, ansvar och samarbete står i fokus.
Kvalifikationer och meriterande erfarenheter:
Har ett starkt intresse för försäljning och affärer
Är kommunikativ och uttrycker dig obehindrat i tal och skrift på svenska (engelska är meriterande)
Är resultatorienterad och motiveras av att nå och överträffa mål
Har en naturlig förmåga att bygga förtroende och relationer
Har erfarenhet av försäljning, kundservice eller liknande roller
Erfarenhet från bilbranschen är meriterande men inget krav
Information om anställningen:
Omfattning: Heltid, med varierande arbetstider mellan 09.00-18.00 på vardagar och 10.00-15.00 på helger
Provanställning: 6 månader
Lön: Fast lön + provisionsbaserad ersättning
Plats: Uppsala, Fullerö
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
E-post: christian.hollen@handlabil.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Handla Bil Sverige AB
(org.nr 559079-4896)
Fullerö Backe 113 B
)
755 94 UPPSALA

Kontakt
Försäljningschef
Christian Hollén
christian.hollen@handlabil.se

Jobbnummer
9689700