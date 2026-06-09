Bild och So lärare, 100%, Fröviskolan 7-9,
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Lindesberg Visa alla grundskollärarjobb i Lindesberg
2026-06-09
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Om arbetsplatsen:
Fröviskolan 7–9 är en mindre och familjär högstadieskola med cirka 240 elever, belägen i Frövi – bara 15 minuter från Örebro med tåget. Här möts elever från Frövi, Fellingsbro och Vedevåg i en trygg miljö där relationer, närhet och engagemang står i centrum.
Vi är en skola med starkt elevfokus och skolan arbetar just nu med ett förändringsarbete tillsammans med Skolverket för att bli ännu bättre. Vårt elevhälsoteam, tillsammans med socialpedagog, studie- och yrkesvägledare och skolbibliotek, försöker skapar goda förutsättningar för både lärande och välmående. Samtidigt erbjuder vi en arbetsplats med engagerade kollegor, närvarande ledning och ett nära samarbete i arbetslagen.
Hos oss får du möjlighet att vara med och påverka, utveckla och göra skillnad!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-09ArbetsuppgifterDina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som ämneslärare i bild. Det går att kombinera tjänsten med SO eller NO (fysik och teknik). I arbetsuppgifterna ingår samarbete med kollegor samt kommunikation med elever, vårdnadshavare och andra myndigheter. Du kommer tillsammans med dina kollegor att delta i ett flerårigt utvecklingsprojekt (Riktade insatser) med syfte att utveckla undervisningen och öka elevernas måluppfyllelse.KvalifikationerKvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för 7-9 med behörighet inom bild, NO/SO.
• Meriterande med praktisk erfarenhet av läraryrket
Som person är du flexibel och van vid att självständigt planera ditt arbete, du är lösningsorienterad och har en god förmåga att se situationer utifrån ett helhetsperspektiv. Du är också tydlig, trygg samt kreativ och har förmågan att inspirera våra elever. Du tycker om att samarbeta i ett team och delar dina erfarenheter för ett kollegialt lärande som bidrar till utveckling både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att skapa en trygg, strukturerad, utvecklande och stimulerande lärmiljö för eleverna.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BUN:A 2026/69". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs Kommun
(org.nr 212000-2015)
Stentäppsgatan 5 (visa karta
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711 80 LINDESBERG Arbetsplats
Lindesbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Samuel Klingberg samuel.klingberg@lindesberg.se 0581-83324 Jobbnummer
9954135