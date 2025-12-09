BIK Karlskoga söker klubb- och marknadschef
AxÖ Consulting AB / Chefsjobb / Karlskoga Visa alla chefsjobb i Karlskoga
2025-12-09
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Karlskoga
, Lekeberg
, Degerfors
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
"Varje förening har en röst utanför isen.
Nu söker BIK Karlskoga personen som ska bära den."
Hockeyn i Karlskoga har sin självklara hemvist i Nobelhallen, men verksamheten som bär laget framåt sträcker sig långt utanför rinkens linjer. Nu söker BIK Karlskoga en klubb- och marknadschef, en ledare med stor närvaro i mötet mellan föreningen och alla som omger den.
Det här är en av föreningens mest synliga och betydelsefulla roller, med stort utrymme för den som trivs i kontakten med människor, företag och den publik som följer laget genom säsongerna. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med ett starkt operativt fokus, och ställer krav på både trygghet och handlingskraft.
• Det här är en roll där man verkligen kommer nära föreningens puls. Vi söker någon som känner sig hemma i mötet med människor och som kan bära BIK framåt i de sammanhang där vi syns utanför isen, säger Lennart Fräjdin, styrelseordförande i BIK Karlskoga.
Ett ledaruppdrag med helhetsansvar
Dagligen rör sig företagare, ideella krafter, funktionärer, ungdomsspelare och supportrar in och ut ur Nobelhallen. Som klubb- och marknadschef får du en central och närvarande roll mitt i detta flöde. Tjänsten omfattar personalansvar för fyra medarbetare i några av föreningens mest centrala funktioner, och innebär att du leder, coachar och skapar förutsättningar för att organisationen ska kunna prestera på topp, varje dag.
Lennart lyfter fram att tjänsten kräver både trygghet och nyfikenhet.
• Det är ett uppdrag där dagarna kan se olika ut. Det händer mycket, och man behöver trivas i en miljö där tempot skiftar och kontakterna är många. Det är viktigt att du kan axla olika roller och skifta mellan dem med trygghet, oavsett om du representerar BIK i styrelserummet, möter supportrar på läktaren eller samarbetar med ideellt engagerade. För rätt person är det just det som ger energi, säger han.
En drivande kraft i helheten
Klubb- och marknadschefen är den som skapar förutsättningar för att helheten inom verksamheten fungerar så bra som möjligt. Ambitionen är att alla som besöker matcher och event i Nobelhallen ska få en upplevelse i toppklass. Därför krävs en lyhördhet inför de insikter och förslag som medarbetarna kommer med.
För många i Karlskoga är BIK mer än ett lag, det är en självklar del av staden, ett återkommande samtalsämne och en källa till engagemang som sträcker sig långt bortom matcherna. I den miljön har klubb- och marknadschefen en central roll i hur föreningen upplevs och i hur den fortsatt knyter samman supportrar, partners och samarbeten.
• Vi vill att den som kliver in i rollen känner att man är med och gör något meningsfullt. Det handlar inte bara om att representera BIK - det handlar om att kunna möta och hantera människor i olika roller och situationer, och med lätthet förflytta sig mellan dem, avslutar Lennart.
Känns uppdraget rätt för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Exempel på arbetsuppgifter
- Ansvar för relationer med partnerföretag och utveckla samarbeten.
- Företräda BIK Karlskoga i externa sammanhang, inklusive media och evenemang.
- Leda och samordna kansliets marknads- och kommunikationsarbete.
- Driva aktiviteter som stärker publikupplevelsen och föreningens synlighet.
- Bygga och utveckla nätverk regionalt och lokalt.
- Utöva arbetsgivaransvar och säkerställa en god arbetsmiljö.
- Leda och följa upp budget- och ekonomiarbete kopplat till marknad och verksamhet.
I denna tjänst har du det övergripande arbetsgivaransvaret, vilket innebär det yttersta ansvaret för personalen genom ledning, utveckling och uppföljning av medarbetare. Det omfattar också arbetsmiljön, där du säkerställer att föreningens arbetsmiljö håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning. Utöver detta ansvarar du för ekonomin, inklusive budgetarbete, uppföljning och att verksamheten bedrivs långsiktigt och hållbart.
Det här behöver du ha med dig
- Dokumenterad erfarenhet av relationsmarknadsföring och komplex tjänsteförsäljning.
- Chefserfarenhet eller arbete i ledningsgrupp.
- Erfarenhet av personalansvar och arbetsmiljöfrågor.
- Förmåga att arbeta både strategiskt och operativt i en händelserik miljö.
- God förståelse för elitidrottens miljö och tempo.
- Ett starkt lokalt eller regionalt nätverk (meriterande).
Information och ansökan
Tjänsten innebär närvaro vid matcher och evenemang, vilket ger en arbetsvardag med varierande arbetstider.
I denna rekrytering samarbetar BIK Karlskoga med AxÖ Consulting. För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Therése Astvald på telefon 079-347 82 21 eller via mejl therese.astvald@axoconsulting.se
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/366". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
BIK Karlskoga Jobbnummer
9636034