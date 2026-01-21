Biblioteksutvecklare
Hos oss trivs du som vill göra skillnad på en övergripande nivå.
Arbetet rör de fokusområden som finns i Region Kalmar läns regionala biblioteksplan, som handlar om språk- och läsfrämjande, digital delaktighet, tillgänglighet och samverkan. Ditt jobb kommer att handla om att främja samarbete, verksamhetsutveckling och likvärdig kvalitet när det gäller de kommunala folkbibliotek som är verksamma i länet. Omvärldsbevakning är en del av jobbet för spridning till folkbibliotekspersonal och kollegor samt att anordna kompetenshöjande insatser. Vi ser nu ett behov av att stärka upp arbetet kring målgruppen barn och unga. Det finns också ett behov av arbete med enhetens kommunikationskanaler, exempelvis nyhetsbrev.
Tjänsten är ett vikariat då en av våra medarbetare är tjänstledig för studier tom 31 mars 2027, men med möjlighet till förlängning.
Om dig
Du har examen från relevant högskoleutbildning och god kännedom om folkbiblioteksverksamhet samt god digital kompetens. Du är van vid att starta och driva projekt och processer tillsammans med andra och är bekväm med att hålla presentationer inför grupp. Du är kvalitetsmedveten, resultatinriktad och gillar att hitta lösningar på problem. Det är också viktigt att du trivs med att samarbeta och är öppen för andras idéer för att nå bra resultat.
Din framtida arbetsplats
Du kommer ingå i en basenhet med tre kollegor och en chef. Basenheten är en del i den regionala utvecklingsförvaltningen med möjlighet att samverka och arbeta i en stimulerande miljö med invånaren i fokus. Biblioteksutveckling är inne i en förnyelseprocess där du blir en viktig del. Tillsammans med kollegor och chef bidrar du med dina erfarenheter att nå vårt uppdrag. Det innebär stora möjligheter att jobba tillsammans som team, där vi stärker varandra och vårt resultat. Vi har ett öppet kontorslandskap och finns i regionhuset i centrala Kalmar. Tjänsten innebär resor både inom länet och till andra delar av landet.
I förvaltningsområdet bildning ingår fem basenheter, biblioteksutveckling och de fyra folkhögskolorna: Gamleby folkhögskola, Kalmar folkhögskola, Vimmerby folkhögskola och Ölands folkhögskola. Folkhögskolorna erbjuder ett brett utbud av utbildningar som bidrar till att höja bildnings- och utbildningsnivån i länet. Biblioteksutveckling initierar, leder och samordnar länets gemensamma utvecklingsarbete inom biblioteksområdet. Vi är en del av den regionala utvecklingsförvaltningen som tillsammans arbetar för tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
