Bibliotekschef till Ånge centralbibliotek
Ånge Kommun / Chefsjobb / Ånge Visa alla chefsjobb i Ånge
2025-09-24
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ånge Kommun i Ånge
Vill du leda och utveckla ett bibliotek som både är en mötesplats och en kunskapsresurs för hela samhället? Vi söker nu en engagerad och erfaren bibliotekschef som vill kombinera chefsuppdraget med det dagliga bibliotekariearbetet.
Bibliotekschef till Ånge centralbibliotekPubliceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekschef har du det övergripande ansvaret för bibliotekets verksamhet, personal och budget. Du leder och stöttar ditt team samtidigt som du själv arbetar aktivt i biblioteket med service, programverksamhet och utvecklingsfrågor. Du kommer att spela en central roll i att driva bibliotekets utveckling framåt och säkerställa att verksamheten fortsätter vara relevant och tillgänglig för våra besökare. Leda, planera och följa upp bibliotekets verksamhet, personalansvar inklusive arbetsledning, utvecklingssamtal och schemaläggning, ansvara för budget och verksamhetsplanering, aktivt delta i bibliotekets dagliga arbete såsom informationssökning, bemanning i utlåningsdisk och läsfrämjande aktiviteter och initiera och driva utvecklingsprojekt samt samarbeten med andra aktörer.
Övrig information
Vi erbjuder- en meningsfull och varierad roll där du får kombinera ledarskap med praktiskt biblioteksarbete. Du blir en del av en verksamhet som gör skillnad för människor varje dag. Tillsvidare heltid 100%, tillträde enligt överenskommelse. Ånge kommun erbjuder friskvårdskuponger till ett värde av 2000 kr/år via Epassi. Provanställning kan förekomma. Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Utbildning som bibliotekarie eller inom branschområde med tydlig koppling till arbetsområdet som arbetsgivaren bedömer som relevant.
Flera års erfarenhet av biblioteksarbete.
Erfarenhet av att vara chef eller ledare, gärna med personalansvar.
God organisatorisk förmåga och förmåga att se både helhet och detaljer.
Förmåga att skapa engagemang och delaktighet i ditt team.
Det är meriterande om du har arbetat med utvecklingsprojekt, digitalisering eller kulturverksamhet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en trygg och kommunikativ ledare som kan fatta beslut och prioritera. Du brinner för bibliotekets roll i samhället och har en vilja att bidra till både medarbetares och besökares utveckling.
Fackliga kontakter Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1:2025:070". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ånge kommun
(org.nr 212000-2387) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Jens Östlund 0690250287 Jobbnummer
9525160