Bibliotekarie till Avd Samlingar -Vikariat
2025-09-23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett forskningsbibliotek med omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material.
Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda. Här kan du läsa mer om oss: https://www.ub.lu.se/universitetsbiblioteket
Avdelningen Samlingar där tjänsten är placerad, ansvarar för att ta emot och hantera de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck samt för Universitetsbibliotekets specialsamlingar av personarkiv och äldre tryck. En del av pliktleveranserna utgörs av vardagstryck som består till exempel av reklam, personaltidskrifter, årsredovisningar, instruktionsböcker och affischer. Avdelningen arbetar bland annat med att ordna, förteckna och tillgängliggöra vardagstryck och arkiv och hjälper låntagare att hitta rätt i materialet.
På avdelningen Samlingar arbetar ca 18 personer. Arbetet utförs både på Universitetsbiblioteket och på våra depåer.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vi söker nu en bibliotekarie till Avdelningen Samlingar. Du kommer huvudsakligen att arbeta med att ordna och tillgängliggöra svenskt vardagstryck. I tjänsten ingår också att plocka fram material till våra låntagare och svara på frågor om materialet.
I övrigt kan det bli aktuellt att du har schemalagda pass i någon av våra informationsdiskar där du vägleder besökare och hjälper dem med diverse praktiska tjänster som biblioteket tillhandahåller. Det är viktigt att du har ett öppet och välkomnande förhållningssätt i mötet med bibliotekets besökare.
Arbetet utförs i huvudsak på Universitetsbiblioteket Helgonabacken, men delar av arbetet utförs på någon av våra depåer i Lund där vardagstrycket och annat material förvaras. För vissa transporter till och från depåerna kan det bli aktuellt att du kör Universitetsbibliotekets bilar. Periodvis kan arbetet vara fysiskt krävande, till exempel vid flytt av tungt material och klättring på stege. Du arbetar i ett team av kollegor med liknande arbetsuppgifter.
Krav för anställningen är:
- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant
- Goda kunskaper om det svenska samhället och det svenska medielandskapet
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort för manuell växel
Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av arbete i forskningsbibliotek
- God samarbetsförmåga
- Förmåga att planera och strukturera ditt arbete
- Förmåga att snabbt sätta dig in i nya områden
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningen är ett vikariat under sju månader på 100 procent med tillträde den 1 november 2025 eller enligt överenskommelse.
Biträdande överbibliotekarie Karin Jönsson, 046-222 9892; 0727 152211; rekryterande chef är tillförordnad avdelningschef Miriam Björkhem.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
