Bibliotekarie & Samordningsansvarig
2025-08-11
Samordnare till Biblioteken - med hjärta för samarbete och utveckling
Är du en engagerad bibliotekarie med ett öga för helheten och en vilja att göra skillnad? Vill du vara med och forma framtidens biblioteksverksamhet? Då kan du vara den vi söker!
Tjänsten är placerad i stab direkt under bibliotekschefen, vilket innebär att du arbetar nära ledningen och har goda möjligheter att påverka strategiska frågor och utvecklingsarbete inom hela biblioteksorganisationen.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Vi söker en driven och strukturerad samordnare som vill arbeta med att utveckla och samordna verksamheten inom våra bibliotek. Du kommer att ha en nyckelroll i att skapa samverkan mellan olika enheter, driva gemensamma projekt och bidra till att våra bibliotek fortsätter vara relevanta, inkluderande och inspirerande mötesplatser.
Du kommer att ingå i vårt verksamhetsteam.
Som samordnare kommer du bland annat att:
Koordinera gemensamma aktiviteter, projekt och satsningar inom biblioteksverksamheten
Fungera som stöd till bibliotekschefer och medarbetare i planering och uppföljning
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och kvalitetssäkring
Representera biblioteken i interna och externa nätverk
Arbeta med kommunikation och informationsspridning både inom organisationen och internt.
Vara delaktig i det dagliga arbetet i biblioteket inkl. informationspass.
Vi söker dig som:
Har utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har erfarenhet av arbete inom bibliotek, gärna i en samordnande roll.
Är en god kommunikatör med förmåga att skapa engagemang och bygga relationer
Har god organisatorisk förmåga och kan hantera flera parallella uppdrag
Är initiativtagande, lösningsfokuserad och trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
En stimulerande roll med stor möjlighet att påverka
Engagerade kollegor med stort fokus på samarbete och utveckling
Möjlighet till kompetensutveckling och nätverkande
En arbetsplats som värdesätter mångfald, delaktighet och innovation
OM DIG
Arbetet på våra bibliotek präglas i hög grad av en blandning mellan högt och lågt. Tjänsten förutsätter att du har mycket god social förmåga, flexibilitet och att du kan samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är en person med ett gott bemötande och förhållningssätt. Du tar initiativ, är beredd att fånga uppdrag och kan driva aktiviteter självständigt men också i samarbete med andra för att uppnå resultat. Du är nyfiken, kreativ och kommer ofta med idéer och vågar testa nya angreppssätt i ditt arbete.
God samarbetsförmåga, prestigelöshet och flexibilitet är viktiga egenskaper för att du ska trivas hos oss.
OM TJÄNSTEN
Du kommer huvudsakligen att vara placerad vid vårt bibliotek i Nacka Forum, men eftersom alla våra bibliotek ligger under samma paraply, arbetar vi på alla bibliotek vid behov.
Om du är en person som brinner för att främja läsning och skapa en välkomnande miljö för våra olika målgrupper, då är detta jobb för dig! Sök idag och bli en del av vårt fantastiska team.
Låter detta som en roll för dig?
Skicka in din ansökan och berätta varför just du är den vi söker! Vi ser fram emot att höra från dig.
Omfattning: 100 %
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten.
Uppfyller du inte alla krav? Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tror på att ständigt fråga oss vilka vi finns till för samt varför och hur verksamheten kan skapa värde för våra målgrupper utifrån deras behov och utmaningar. Forumbiblioteken innefattar tre bibliotek - Fisksätra, Orminge och Nacka Forum.
För att ansöka skicka oss ditt uppdaterade CV och personliga brev. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande.
Har du frågor om tjänsten?
Rebecca Sommerfeldt, HRBP- Axiell Grouprebecca.sommerfeldt@axiell.com
Helena Gomér, Bibliotekschef - Axiell Services, Forumbibliotekenhelena.gomer@forumbiblioteken.se
