Bibliotekarie
Surahammars kommun, Biblioteket / Bibliotekariejobb / Surahammar Visa alla bibliotekariejobb i Surahammar
2026-07-15
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surahammars kommun, Biblioteket i Surahammar
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Surahammars bibliotek är en mötesplats dit alla är välkomna för kulturupplevelser och kunskapsinhämtning. Verksamheten är lokaliserad i Surahammar, Ramnäs och Virsbo. Vi arbetar med uppsökande verksamhet utanför biblioteksrummet och samarbetar med flera aktörer i olika sammanhang. Biblioteket har läsfrämjande arbete för både barn och vuxna. Surahammars bibliotek ingår i Bibliotek i Västmanland samarbetet med att gemensamt biblioteksdatasystem för Västmanland.
Vill du vara med och forma framtidens bibliotek i Surahammars kommun?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-15Arbetsuppgifter
I rollen som bibliotekarie ingår sedvanliga arbetsuppgifter som lässtimulerande arbete, informations- och mediearbete, gallring och inköp. Du planerar och genomför aktiviteter med bibliotekets besökare, hjälper dem med exempelvis informationssökning och källkritisk granskning, samt digital handledning. Pass i informationsdisk enligt schema. I tjänsten ingår tjänstgöring kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig med högskoleexamen med inriktning bibliotek- och informationsvetenskap, goda kunskaper i litteratur, samt god digital kompetens.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av biblioteksarbete och om du har bred litteraturkännedom, vana vid bibliotekssystemet Koha, tvåspråkskompetens svenska/finska då Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde, samt körkort B.
Som person är ditt förhållningssätt tydligt, tillåtande och inkluderande. Du är en person som gillar att möta nya människor och har en god pedagogisk förmåga samt vana att prata inför grupper. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitet och lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa. Du har lätt för att samarbeta nära med andra och bidra till goda relationer genom ett lyhört, smidigt och konstruktivt arbetssätt. Samverkan med andra aktörer såsom BVC, förskola, skola och föreningsliv är en viktig del av arbetet. Att lyssna och kommunicera tydligt på ett professionellt sätt är en viktig del av uppdraget. En serviceinriktad inställning är avgörande. Det innebär att bemöta andra med lugn, uppmärksamhet och en tillmötesgående attityd samt att aktivt arbeta för att hitta lösningar och ge stöd där det behövs. Arbetet kräver också en hög grad av struktur. Det innebär att självständigt planera, organisera och prioritera uppgifter effektivt, sätta upp tydliga ramar och hålla givna tidsplaner.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens misstankeregister och från belastningsregistret som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/385". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars Kommun
(org.nr 212000-2031)
Box 203 (visa karta
)
735 23 SURAHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Surahammars kommun, Biblioteket Kontakt
Samordnare
Christina Jonsson christina.jonsson@surahammar.se +4622039203 Jobbnummer
10003587