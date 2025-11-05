BI-utvecklare till stadens beslutsstöd
2025-11-05
Vill du vara med och utveckla vårt BI-stöd med fokus på genomförandekraft och effekt för de vi finns till för? Då är det dig vi letar efter!
Om arbetsplatsen
Välkommen till Stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad - en arbetsplats där genomförandekraft, samarbete och utveckling står i fokus för att skapa bästa värde för staden. Du utgår från vårt aktivitetsbaserade kontor nära centralen där du sitter med kollegor från olika avdelningar. Vi arbetar platsoberoende men värdesätter att träffas och jobba med vårt gemensamma uppdrag: att utifrån ett helhetsansvar leda och samordna stadens verksamhet inom övergripande och gemensamma områden. Vi erbjuder stöd och tjänster till kommunstyrelsen, stadens förvaltningar och bolag - och i vissa fall direkt till helsingborgarna.
Till avdelningen för ekonomi och styrning söker vi nu ytterligare en engagerad BI-utvecklare som vill vara med och utveckla stadens BI-system som ska stödja stadens arbete med uppföljning, analys och beslutsfattande. Du ingår i en enhet tillsammans med en BI-utvecklare, en arkitekt, fyra processledare, en processutvecklare och tre samhällsanalytiker. Enhetens uppdrag är att stödja styrningen i staden och stärka det systematiska arbetet med analys, verksamhetsplanering och effektfokus i hela organisationen. Vi arbetar i nära samarbete med stadens alla olika verksamheter.
Vår BI-plattform, som benämns beslutsstödet, består av ett SQL-datalager och Qlik Sense som BI-verktyg. Beslutsstödet hämtar data från en mängd olika datakällor, till exempel förvaltningarnas olika verksamhetssystem och stadens ekonomi- samt HR-system. Beslutsstödet innehåller idag 80 applikationer och har cirka 1 900 användare årligen.
För att lyckas prioriterar vi ett positivt arbetsklimat med självledarskap, kollegialt stöd och coachande ledarskap med fokus på utveckling och genomförandekraft. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Vi har en målbild att vara ett beslutsstöd i framkant och arbetar med många olika spännande och utmanande uppdrag. I din roll som BI-utvecklare omsätter du verksamhetens behov till användbara analysverktyg. I arbetsuppgifterna ingår att:
• Lyssna in och omsätta verksamhetens behov
• Designa och bygga applikationer i Qlik Sense
• Förvalta, optimera och underhålla plattformen
• Medverka till att utveckla plattformens visualiseringar och användarvänliga lösningar
• Utveckla i SQL server vid behov
• Stödja varandra inom teamet i vår utvecklingsprocess och stadens förändringsresa Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- /universitetsutbildning inom datavetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet. Du har flerårig erfarenhet av att utveckla och förvalta BI-lösningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av Qlik-plattformen, databasutveckling i SQL server eller av webb-utveckling.
Du är analytisk, kommunikativ och kan både arbeta självständigt och vara en lagspelare. Vi förutsätter att du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann, uthållig och kvalitetsmedveten. Din förmåga att uttrycka dig och skriva på svenska är välutvecklad.
Vi arbetar till stora delar tillsammans och därför gäller det att du arbetar bra med andra människor. Som en del av ett team så är det viktigt att du kan relatera till dina arbetskollegor på ett lyhört sätt genom att lyssna, kommunicera och lösa situationer som kan uppstå på ett konstruktivt sätt men även att bidra med din perspektiv, förmågor och kompetens.
Vi tror att du har:
• kunskap i att designa och utveckla datamodeller och ETL-processer
• förmåga att säkerställa datakvalitet och optimera prestanda
• erfarenhet av dataintegration, validering, testning och övervakning
• förmåga att omvandla verksamhetskrav till tekniska lösningar
• förmåga att föreslå och implementera förbättringar i data- och analysprocesser
• en stark förmåga till helhetssyn - att lösa komplexa datautmaningar samt erfarenhet av att utveckla och införa analysmodeller i verksamhetsprocesser
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Varmt välkommen med din ansökan! Vi kommer att tillämpa löpande urval i den här rekryteringen.
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad
Enhetschef
Johanna Eriksson johanna.eriksson@helsingborg.se 042-10 54 46
9590748