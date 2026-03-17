BI-kravanalytiker
2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Du kommer att stötta en större myndighet i arbetet med att fånga, strukturera och kvalitetssäkra verksamhetens behov kopplade till data, rapporter och analyslösningar. Uppdraget är en viktig del i utvecklingen av en modern och effektiv beslutstödsplattform där tydliga krav, spårbar dokumentation och hög datakvalitet står i fokus. Du arbetar i en komplex miljö med många informationsflöden och nära samverkan mellan verksamhet och tekniska team.
ArbetsuppgifterFånga och dokumentera verksamhetens behov genom intervjuer, workshops och analys av befintliga dataflöden, rapporter och verksamhetsregler
Inventera nuvarande rapporter och informationsflöden samt analysera vad som ska migreras, förbättras, förändras eller avvecklas
Dokumentera funktionella och tekniska krav, inklusive datakvalitet, uppdateringsfrekvens, metadata och spårbarhet
Samarbeta med arkitekter, utvecklare, testare och teamledare för att säkerställa att kraven omsätts korrekt i målarkitekturen
Ta fram och kvalitetssäkra testfall och acceptanskriterier samt delta i validering av data och rapporter
Säkerställa tydlig och spårbar dokumentation i relevanta verktyg, inklusive kopplingen mellan verksamhetskrav och levererade lösningar
Rapportera status, identifiera risker och avvikelser samt bidra till förbättrade arbetssätt inom kravhantering, datakvalitet och dokumentation
KravMinst 4 års dokumenterad erfarenhet av att analysera verksamhetsbehov och omsätta dem till tydliga funktionella och icke-funktionella krav i projekt av större omfattning, definierade som projekt med minst 5 deltagare och integrationer mellan minst 2 IT-system
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av kravanalys av datamodeller, mått/attribut, verksamhetsregler och dataflöden inom Data Warehouse och Business Intelligence i projekt inom organisationer med minst 100 användare
Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete i agila team, inklusive kravhantering och användning av verktyg som Jira och Confluence
God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av migrering och modernisering av data warehouse i större organisationer
Erfarenhet av att utreda, analysera och felsöka data i datalager med hjälp av SQL, inklusive arbete med komplexa frågor, datavalidering och kvalitetssäkring av informationsflöden
Erfarenhet av att driva workshops, kravdialoger och samarbeta med verksamhet i större organisationer
Erfarenhet av att självständigt leda kravarbete, workshops och analysaktiviteter i komplexa projektmiljöerSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7404305-1899053". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
111 20 STOCKHOLM
