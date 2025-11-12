BI-konsult
2025-11-12
Dizparc söker en ny kollega till vårt BI-team i Umeå - med hjärta för data och förståelse för verksamhet
Vill du vara med och forma framtidens beslutsstödslösningar tillsammans med ett engagerat och kunnigt team? På Dizparc i Umeå söker vi nu en ny kollega till vårt Business Intelligence-team - en person som brinner för data, har ett öga för verksamhetens behov och vill göra skillnad för våra kunder.
Om rollen
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta nära verksamheten - kanske inom hälso- och sjukvård, energi, logistik, detaljhandel eller annan bransch där data spelar en avgörande roll. Du har ett intresse för hur data kan användas för att fatta bättre beslut, och du vill vara med och skapa lösningar som gör skillnad på riktigt.
Hos oss får du möjlighet att:
Arbeta med moderna BI-lösningar baserade på Microsofts teknologier, främst Power BI och Azure.
Vara med och designa, modellera och utveckla rapporterings- och analyslösningar.
Bidra med din verksamhetsförståelse och hjälpa våra kunder att översätta behov till smarta datalösningar.
Arbeta i ett team där vi stöttar varandra, delar kunskap och har kul tillsammans.
Vem är du?
Vi tror att du:
Har erfarenhet av att arbeta med data i en verksamhetsnära roll - kanske som controller, analytiker, projektledare eller liknande.
Har god förståelse för affärsprocesser och hur data kan användas för att förbättra dem.
Har arbetat med Power BI, T-SQL eller andra BI-verktyg - eller är nyfiken på att lära dig mer.
Är nyfiken, strukturerad och gillar att samarbeta.
Kommunicerar obehindrat på svenska och har goda kunskaper i engelska.
Du behöver inte kunna allt - vi lär oss tillsammans. Vi värdesätter nyfikenhet, samarbete och viljan att utvecklas.
Vi tror att olika perspektiv gör oss starkare och uppmuntrar särskilt kvinnor och personer med olika bakgrunder att söka. Hos oss är det viktigt att du känner dig trygg, får stöd och har möjlighet att växa i din roll.
Vad erbjuder vi?
En arbetsplats där du får växa och utvecklas i din egen takt.
Möjlighet att påverka både din roll och våra kunders framtid.
Ett team med hög kompetens, värme och prestigelöshet.
Flexibla arbetssätt och balans mellan jobb och fritid.
Ett företag som är Solutions Partner till Microsoft inom Data & AI. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare dizparc Umeå AB
(org.nr 559064-2699)
903 47 UMEÅ Jobbnummer
9602109