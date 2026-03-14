BI utvecklare till Agio
2Complete AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-14
Om Agio
Agio är ett väletablerat svenskt IT konsultbolag som grundades 2003 och i dag har kontor i både Stockholm, Luleå och Kiruna. De är experter på att skapa effektivare verksamhetsprocesser inom offentlig sektor och industri - där modern digitalisering, automation och AI står i centrum. Agio är särskilt starka inom ärende- och dokumenthantering, beslutsstöd, digital transformation och skräddarsydd systemutveckling. Med långsiktiga kundrelationer, hög kompetens och fokus på hållbar utveckling levererar de IT lösningar som lyfter organisationer till nästa nivå.
Agio beskriver sig själva som en arbetsplats där kollegor trivs, utvecklas och har roligt tillsammans - en kultur som kombinerar stark teknisk kompetens med omtanke, balans i livet och engagemang i varje leverans.
Vad vi erbjuder
Som utvecklare på Agio får du en trygg anställning samtidigt som du arbetar i strategiskt viktiga och utvecklande uppdrag hos Agios kunder. Vi erbjuder:
Stark trygghet med kollektivavtal, nära stöd från dina chefer och kollegor med långsiktiga uppdrag.
Tekniskt stimulerande miljöer: du får arbeta hos kunder som ligger i framkant inom automation, verksamhetskritiska IT-lösningar inom offentlig sektor och tung industri.
Kompetensutveckling som prioriteras: vi hjälper dig hitta rätt uppdrag och rätt väg framåt i karriären.
Balans och välmående: uppdrag hos en kund som värnar om hållbara arbetsliv och tydliga arbetsprocesser.
Vad tjänsten innebär
Vill du arbeta nära kunder, använda din kompetens för att skapa smarta och värdeskapande BI-lösningar och samtidigt utvecklas i ett tryggt och stabilt bolag? Som BI-utvecklare hos Agio får du arbeta i uppdrag som verkligen betyder något. Våra lösningar bidrar bland annat till framtidens energisystem, effektivare brottsbekämpning och utvecklingen av modernare vårdinformation.
I rollen kommer du att:
Utveckla och implementera BI-lösningar baserat på kundens behov.
Designa och bygga dataflöden och pipelines från flera olika datakällor.
Skapa och förvalta datamodeller för säker och effektiv datahantering.
Skapa rapporter och visualiseringar som ger tydliga, datadrivna insikter.
Arbeta nära kunder och översätta deras behov till praktiska och hållbara lösningar.
Dela kunskap och bidra till kompetensutveckling både internt och ute hos kund.
Du blir en del av Agios team inom Dataanalys & BI - ett Microsoft-orienterat team med konsulter i både Luleå och Stockholm. Här får du kollegor som brinner för området, stöttar varandra och tillsammans bygger lösningar från ax till limpa. Området är prioriterat och du kommer spela en viktig roll i teamets fortsatta utveckling, samtidigt som du får en personlig och skräddarsydd utvecklingsresa.
Vem vi söker
Vi söker dig som är erfaren BI-utvecklare och vill kombinera teknisk fördjupning med nära samarbete med kunder och verksamhet.
Vi tror att du har:
Minst fyra års erfarenhet som BI-utvecklare.
Erfarenhet av Microsofts plattformar, exempelvis SSIS eller SSAS.
Erfarenhet av databastekniker såsom SQL, MySQL, SQL Server eller PostgreSQL.
Kunskap inom användarcentrerad datamodellering.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är erfarenhet av molntjänster som Azure, Snowflake eller Microsoft Fabric.
Som person är du nyfiken, lösningsorienterad och trivs med att arbeta nära både kunder och kollegor. Du vill skapa värde, bidra med din kompetens och utvecklas i takt med att området växer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Agio Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9797925