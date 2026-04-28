Betongchaufför
2026-04-28
Publiceringsdatum2026-04-28Om företaget
Gustav R. Johansson är ett innovativt och kundinriktat entreprenadföretag som erbjuder konkurrenskraftiga lösningar till näringsliv, offentliga inrättningar och privatpersoner. Vårt erbjudande omfattar entreprenadmaskintjänster, mark- och VA-anläggningar, grus och betong samt transport av tunga byggnadsmaterial.
Vi söker nu en betongbilschaufförDina arbetsuppgifter
Som betongchaufför hos oss så levererar du betong till allt från privatkunder och större infrastrukturprojekt. Du ansvarar för den dagliga skötseln och tvätten av bilen.Kvalifikationer
I rollen som betongchaufför så krävs en god social förmåga då du har mycket kontakt med kunderna du levererar betongen till. Du kommer både lägga ut betongen själv med rännan likväl som att lossa i någon av våra betongpumpar och behöver därför vara bra på att samarbeta. Planeringen för arbetsdagen kan snabbt förändras och du måste därför klara av flera typer av körningar och uppskatta ett varierande arbete. Du är ansvarstagande och uppmärksam både gällande bilen och konsistensen på betongen och kommunicerar detta med betongfabriken.
C-körkort krävs
För mer information om tjänsten så kontakta vår Platschef Samuel Jonasson på 070-5510094.
För att ansöka om tjänsten så skicka din ansökan på mejl till anders.johansson@grjab.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
E-post: anders.johansson@grjab.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gustav R. Johansson AB
341 31 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort.
Anders Johansson anders.johansson@grjab.se 070-5510596
