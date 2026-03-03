Betongare
Bjs Betong Bygg AB / Betongarbetarjobb / Luleå Visa alla betongarbetarjobb i Luleå
2026-03-03
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bjs Betong Bygg AB i Luleå
Vi är ett byggföretag med mer än 30 årserfarenhet. Därför söker vi nu fler erfarna betongare till vårt team. Som betongare hos oss på Bjs betong bygg kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens. Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag. Du kommer ha mycket frihet under eget ansvar. Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare. Du ska kunna kommunicera på svenska eller engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@bjsbygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjs Betong Bygg AB
(org.nr 559400-0464)
Klockarvägen 28 (visa karta
)
955 31 RÅNEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bjs Bygg AB Jobbnummer
9773897