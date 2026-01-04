Betongarbetare
Ing3 Bygg AB / Betongarbetarjobb / Göteborg Visa alla betongarbetarjobb i Göteborg
2026-01-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ing3 Bygg AB i Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige
ING3 Bygg AB är ett etablerat byggföretag som är verksamt i Göteborgsområdet. På grund av ökad arbetsvolym och flera pågående projekt söker vi nu erfarna betongarbetare och armerare.
Vi arbetar huvudsakligen med betongarbeten och stomkomplettering inom både bostads- och industriprojekt. Hos oss får du arbeta i ett stabilt företag med god ordning, tydliga arbetsrutiner och långsiktiga projekt.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av betong- och/eller armeringsarbeten
är självgående och ansvarstagande
kan arbeta både självständigt och i team
har god förståelse för ritningar och arbetsberedningar
Vi erbjuder:
arbete i ett etablerat och seriöst företag
projekt i Göteborg med omnejd
trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
god arbetsmiljö och ordning på arbetsplatsen
Låter detta intressant är du välkommen att höra av dig till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: igor.miskulin@ing3bygg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ing3 Bygg AB
(org.nr 559159-1440) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Igor Miskulin igor.miskulin@ing3bygg.se 0739896403 Jobbnummer
9668369