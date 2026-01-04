Betongarbetare

Ing3 Bygg AB / Betongarbetarjobb / Göteborg
2026-01-04


ING3 Bygg AB är ett etablerat byggföretag som är verksamt i Göteborgsområdet. På grund av ökad arbetsvolym och flera pågående projekt söker vi nu erfarna betongarbetare och armerare.
Vi arbetar huvudsakligen med betongarbeten och stomkomplettering inom både bostads- och industriprojekt. Hos oss får du arbeta i ett stabilt företag med god ordning, tydliga arbetsrutiner och långsiktiga projekt.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av betong- och/eller armeringsarbeten

är självgående och ansvarstagande

kan arbeta både självständigt och i team

har god förståelse för ritningar och arbetsberedningar

Vi erbjuder:
arbete i ett etablerat och seriöst företag

projekt i Göteborg med omnejd

trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal

god arbetsmiljö och ordning på arbetsplatsen

Låter detta intressant är du välkommen att höra av dig till oss.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: igor.miskulin@ing3bygg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ing3 Bygg AB (org.nr 559159-1440)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Igor Miskulin
igor.miskulin@ing3bygg.se
0739896403

Jobbnummer
9668369

