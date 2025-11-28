Beställare av förvaltningsåtgärder
Är du vår nästa beställare av förvaltningsåtgärder? Vill du vara med på resan mot ett än mer elektrifierat Sverige? Då kan det här vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2025-11-28Om tjänsten
I rollen som Beställare av förvaltningsåtgärder kommer du att tillhöra enheten Reinvestering och beställning. Enheten ansvarar för reinvesteringsplanering och är beställare av projekt kopplat till reinvesteringsbehov. Enheten har en central funktion som beställare av förvaltningsåtgärder.
Som Beställare av förvaltningsåtgärder kommer du att koordinera och beställa anläggningsåtgärder för utförande. Detta innebär att ta emot och koordinera behov från övriga delar av Svenska kraftnät och omsätta dessa till en beställning av åtgärd. I rollen stöttar du även enheten med administrativt arbete.
Arbetsuppgifter som ingår i rollen:
• Framtagning av beslutsunderlag, exempelvis inriktningsbeslut, investeringsbeslut och projektdirektiv.
• Framtagning av kalkyler samt prognosarbete.
• Samordning och uppföljning av beställararbete till olika program.
• Ta fram och sammanställa och registrera underlag från och i våra stödsystem.
• Koordinera inkommande remisser till övriga kollegor på enheten samt sammanställa och svara på remisserna.
• Delta i enhetens och Svenska kraftnäts verksamhetsutveckling.
Det finns stora möjligheter att utvecklas för dig som är nyfiken och har ett intresse för teknik genom de tvärfunktionella kontakterna som skapas inom hela Svenska kraftnät. Inom enheten finns hög kompetens och stor möjlighet till kunskapsutbyten för att sätta ihop beställningar. Du kommer att arbeta brett inom teknikområdena.
På enheten Reinvestering & Beställning arbetar vi både på kort och lång sikt med reinvesteringar i det svenska transmissionsnätet. Våra huvudområden för reinvesteringar som görs av enheten är ledningar, AC-stationer och HVDC & FACTS. I dagsläget är består enheten av nio medarbetare.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen som Beställare av förvaltningsåtgärder behöver du vara strukturerad då rollen kräver att du har många bollar i luften. Vi tror även att du är nyfiken och lösningsorienterad för att söka fram information. Det behöver du göra genom att ta initiativ till samarbeten tvärfunktionellt över divisionsgränser med exempelvis tekniska experter för att lyckas skapa beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som har en ingenjörsexamen eller motsvarande kompetens/arbetslivserfarenhet som Svenska kraftnät bedömer likvärdig.
Vidare har du:
• Minst 1 års erfarenhet inom energibranschen.
• Erfarenhet av framtagning av tekniska underlag.
• Erfarenhet av administrativt arbete.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av statlig verksamhet.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• Resor kan förekomma några gånger per år.
• Sista ansökningsdag 12 december 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Henrik Olsén 010-475 8369, vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Ethel Marx 010-489 20. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
