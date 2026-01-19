Besöksbokare Stocksund

Nordic Netmedia & sales AB / Säljarjobb / Danderyd
2026-01-19


Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav men önskvärt. Vi står för både produkt, tjänst - och säljutbildning.
Som besöks bokare säljer du in våra tjänster via telefon till främst privatpersoner och bokar in tid för våra tekniker med kund.
Vi erbjuder dig
• Bra provision - Daglig coachning från våra erfarna och motiverande teamchefer - Stora möjligheter till att klättra inom bolaget
Våra erfarna teamchefer jobbar hårt för att stötta dig och finns där för att hjälpa dig uppnå dina mål.
Omfattning: Heltid / Deltid efter överenskommelse

Varaktighet: 6 månader eller längre Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning Antal jobb: 8
Placering: Stocksund
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic Netmedia & sales AB (org.nr 559253-2641)

Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB

Kontakt
Sara Stag
behzad.roodechi@gmail.com

Jobbnummer
9691871

