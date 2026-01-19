Besöksbokare Stocksund
Nordic Netmedia & sales AB / Säljarjobb / Danderyd Visa alla säljarjobb i Danderyd
2026-01-19
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Netmedia & sales AB i Danderyd
, Stockholm
eller i hela Sverige
Du är målmedveten och ger dig inte trots motgångar. Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav men önskvärt. Vi står för både produkt, tjänst - och säljutbildning.
Som besöks bokare säljer du in våra tjänster via telefon till främst privatpersoner och bokar in tid för våra tekniker med kund.
Vi erbjuder dig
• Bra provision - Daglig coachning från våra erfarna och motiverande teamchefer - Stora möjligheter till att klättra inom bolaget
Våra erfarna teamchefer jobbar hårt för att stötta dig och finns där för att hjälpa dig uppnå dina mål.
Omfattning: Heltid / Deltid efter överenskommelse
Varaktighet: 6 månader eller längre Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning Antal jobb: 8
Placering: Stocksund
Svenska är ett krav
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Netmedia & sales AB
(org.nr 559253-2641) Arbetsplats
Nordic Netmedia & Sales AB Kontakt
Sara Stag behzad.roodechi@gmail.com Jobbnummer
9691871