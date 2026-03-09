Besiktningstekniker sökes till Enköping
2026-03-09
Har du några års erfarenhet som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker? Har du ett genuint teknikintresse och dokumenterad fordonskunskap? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Trafikvärdighet
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstadsenheten (MvE), med avdelning Trafikvärdighet (TrfV), är en enhet inom Arméstaben som utför trafikvärdighets- och funktionskontroller med statusbedömning på Försvarsmaktens markgående fordon, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd.
TrfV har ca 100 medarbetare och bedriver verksamhet i hela landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att utföra trafikvärdighets- och funktionskontroller med statusbedömning (Grundtillsyn) på Försvarsmaktens fordon och fordonssystem, för att därmed bidra till att säkerställa tillgänglighet med hög kvalitet, funktionalitet och en god arbetsmiljö. Inriktningen är mot tyngre hjulgående fordonssystem.
Arbetet sker på våra fasta kontrollstationer men även på andra orter och platser såväl nationellt som internationellt där Försvarsmakten bedriver sin verksamhet. Resor är frekvent förekommande.
KRAV
Kvalifikationer
• Lägst fullföljd Två- eller treårig fordonsteknisk utbildning med inriktning fordonsmekaniker. Annan teknisk utbildning eller kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Några års arbetslivserfarenhet företrädesvis som besiktningstekniker eller fordonsmekaniker
• Kunskaper i MS-Officepaketet företrädesvis Excel och Word
• Lägst körkortsbehörighet C
• Uttrycker dig obehindrat på svenska i såväl tal som skriftPubliceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som driven, noggrann, strukturerad, ansvarstagande och kvalitetsmedveten. Du har ett högt engagemang, självständig och har initiativförmåga. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad och prestigelös med god social och samarbetsförmåga. Då arbetsflödet varierar så är det viktigt att du kan hantera flera olika projekt samtidigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Meriterande
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning
• Kunskap och erfarenhet av arbete med statusbedömning på fordon
• Kunskap och erfarenhet av arbete i stödsystem som t.ex. SAP
• Genomförd värnpliktsutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse
Arbetet medför krav på resor i tjänsten, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Joacim Wettermark; 072-972 37 85
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-19 Din ansökan bör innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783734