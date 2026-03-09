Besiktningstekniker
The We Select Company AB / Säkerhetsjobb / Älvsbyn Visa alla säkerhetsjobb i Älvsbyn
2026-03-09
, Boden
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Älvsbyn
, Piteå
, Luleå
, Arvidsjaur
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vi på Bilprovningen söker nu fler medarbetare till vår station i Älvsbyn!
Kontrollbesiktningen är vår kärnverksamhet och i rollen som Besiktningstekniker besiktar du fordon och kontrollerar att dessa uppfyller ställda säkerhetskrav. Besiktningen sker självständigt eller tillsammans med dina kollegor på stationen och till din hjälp har du tekniska hjälpmedel, datautrustning, mätinstrument och verktyg.
Våra kunder besöker oss från tidig morgon till eftermiddag och vissa perioder är kundtillströmningen extra stor eller liten, vilket kräver en stor känsla för service samt flexibilitet eftersom vårt mål är att hjälpa alla kunder. Det innebär även att vi stöttar varandra när det behövs och du kan bli utlånad att arbeta på andra stationer i samma region och i vissa fall runt om i landet. Då vi strävar att vara tillgängliga och anpassningsbara för våra kunder har vi även öppet vissa helgdagar i månaden.
Vem är du?
För att trivas i rollen som besiktningstekniker tror vi att du är serviceinriktad och stimuleras av att möta människor. Du är en ansvarstagande person som drivs av att göra ett bra jobb och av att samverka med andra. I mötet med kunderna är du informativ, vänlig, lyhörd och förtroendeingivande. Vi ser att du har en slutförd gymnasieutbildning i grunden. Att du har körkort klass B (Manuellt) är ett krav; har du dessutom C eller MC-körkort är det högst meriterande. Innehar du redan besiktningsbehörighet K1 och K2, är detta en klar fördel. Vi besiktigar lätta och tunga fordon samt MC och ser gärna att du har intresse att certifiera dig inom dessa fordonsklassificeringar.
Du behöver ha viss fordonskunskap, att veta vad du jobbar med och vad olika delar på fordonen heter är viktigt för att du ska kunna göra ett bra jobb och kunna svara på kundernas frågor.
Du ska ha förmåga att möta våra kunder på ett ödmjukt sätt samt kunna vara tydlig när det kommer till att ge olika slags besked, vi arbetar med säkerhet så det är av stor vikt att du känner dig trygg att kommunicera fritt.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en god introduktion och därmed en individanpassad utbildning. Direkt efter slutförd utbildning genomför du ett test för att bli certifierad besiktningstekniker. Studierna bedrivs på heltid norr om Stockholm och anpassas till de förkunskaper du har sedan innan. Efter avklarad utbildning och certifiering börjar du arbeta på din station. Vi erbjuder ett roligt jobb många förmåner och goda anställningsvillkor.
Praktisk information
Start: Maj, är du redan certifierad kan anställning påbörjas tidigare.
Arbetstider: Vardag 07:00-16:00. En lördag i månaden: 9:00-14:00
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning (6 månaders provanställning tillämpas)Publiceringsdatum2026-03-09Så ansöker du
Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag, dock senast 2026-03-19. I din ansökan ber vi dig inkludera CV och personligt brev. I samband med urvalsprocessen kommer test att skickas ut till de mest intressanta kandidaterna. Dessa test är obligatoriska att svara på för att gå vidare i rekryteringsprocessen. Vi gör även en bakgrunds kontroll under processens gång.
Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Therese Hammarberg.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl på grund av GDPR. Om du mejlar din ansökan kan vi därför inte garantera att den registreras korrekt eller följs upp.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för att öka mångfalden inom vårt företag och tror att en varierad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald stärker vår kundservice. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs sedan december 2024 av den internationella koncernen TÜV Rheinland. Med närmare 110 stationer från Skurup i söder till Pajala i norr är Bilprovningen en av Sveriges ledande aktörer för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i över 60 år. För mer information besök www.bilprovningen.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.bilprovningen.se/
Förrådsgatan 5 (visa karta
)
942 36 ÄLVSBYN Arbetsplats
Bilprovningen Älvsbyn Jobbnummer
9786307