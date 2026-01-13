Besiktningsansvarig
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Mark Visa alla säkerhetsjobb i Mark
2026-01-13
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Mark
, Gävle
, Västerås
, Stockholm
, Arboga
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en besiktningsorganisation med kompetens att stötta i ett projekt kopplat till skola och förskola inom offentlig verksamhet. Uppdraget innebär att planera och genomföra besiktningsarbete samt säkerställa att leveranser granskas och följs upp på ett strukturerat sätt.
ArbetsuppgifterPlanera och samordna besiktningar inom projektet.
Genomföra besiktningar och dokumentera resultat.
Följa upp avvikelser, anmärkningar och åtgärdsplaner tillsammans med berörda parter.
Säkerställa att besiktningsunderlag och protokoll är kompletta och spårbara.
Bidra med rådgivning kring besiktningsprocess, kvalitet och efterlevnad av krav.
KravErfarenhet av att arbeta med besiktning inom bygg- eller anläggningsrelaterade projekt.
Förmåga att planera, samordna och dokumentera besiktningsarbete på ett strukturerat sätt.
MeriterandeErfarenhet från projekt inom skola, förskola eller annan offentlig verksamhet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030525-1787590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
511 54 KINNA Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682529