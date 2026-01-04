Besättningsmedlem till MS Svea Lejon, Nyköping

Vi söker två besättningsmedlemmar till passagerarfartyget Svea Lejon, Nyköping. Fartyget gör kryssningar från Nyköping - skärgården. Detta är en tidsbegränsad anställning mellan ca mitten av maj till ca slutet av augusti. Det här är ett roligt och ansvarsfullt arbete. Hela fartyget är en rökfri zon. Har du goda kunskaper i Tyska och Engelska är detta meriterande. Eftersom du ingår i fartygets säkerhetsbesättning är mycket goda kunskaper i det svenska språket ett krav från myndigheten. Alla ansökningar skickas in via mail till captain@telia.com därför att våra telefoner går till biljettbokningen.