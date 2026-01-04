Besättningsmedlem till MS Svea Lejon, Nyköping

Royal Stockholm Cruise Line AB / Däckpersonalsjobb / Nyköping
2026-01-04


Vi söker två besättningsmedlemmar till passagerarfartyget Svea Lejon, Nyköping.
Fartyget gör kryssningar från Nyköping - skärgården.
Detta är en tidsbegränsad anställning mellan ca mitten av maj till ca slutet av augusti.
Det här är ett roligt och ansvarsfullt arbete.
Hela fartyget är en rökfri zon.
Har du goda kunskaper i Tyska och Engelska är detta meriterande. Eftersom du ingår i fartygets säkerhetsbesättning är mycket goda kunskaper i det svenska språket ett krav från myndigheten.
Alla ansökningar skickas in via mail till captain@telia.com därför att våra telefoner går till biljettbokningen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: captain@telia.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinkunnig jungman".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Royal Stockholm Cruise Line AB (org.nr 556204-2845)
Hamnen Nyköping (visa karta)
611 37  NYKÖPING

Arbetsplats
MS Svea Lejon

Kontakt
LASSE WAHLIN
captain@telia.com

Jobbnummer
9668419

