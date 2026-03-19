Beredskapsspecialist
Svenska Kraftnät / Säkerhetsjobb / Sundbyberg Visa alla säkerhetsjobb i Sundbyberg
2026-03-19
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Är du vår nya specialist på beredskapsfrågor?Publiceringsdatum2026-03-19Om tjänsten
I rollen som beredskapsspecialist kommer du att driva utvecklingen och förvaltandet av Svenska kraftnäts TiB-funktion och Krisledningsorganisation.
Arbetet innebär samverkan med externa aktörer såsom elnätsbolag och myndigheter.
I rollen ingår även att representera Svenska kraftnät i olika typer av nätverk för samverkan med andra aktörer.
Sist men inte minst ingår det att hålla utbildningar i Rakel, sätta upp talgrupper, samt stötta med Rakelkompetens vid övningar.
Du arbetar tillsammans med nuvarande sambandsansvarig med att utveckla sambandstjänsten.
Det sistnämnda motsvarar ca. 20% av rollen men kan komma att utökas.
I din roll har du många kontaktytor internt inom myndigheten, och du kommer att få möjlighet att vidareutvecklas inom säkerhetsskyddsområdet både inom enheten och genom nära samarbete med kunniga kollegor inom olika specialistkompetenser och bakgrunder. Du får vara med och bidra till det viktiga skyddet av samhällskritisk infrastruktur i en föränderlig värld. Tillsammans med teamet arbetar du kontinuerligt med att utveckla våra processer och metoder, för att säkerställa att vårt arbete har effekt och att processerna följer gällande lagstiftning och riktlinjer.
Enheten Beredskap kravställer, vägleder, samordnar och följer upp Svenska kraftnäts interna arbete med krisberedskap, kontinuitet, krishantering samt Svenska kraftnäts arbete med totalförsvar inom elförsörjningen.
Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys samt klimatsårbarhetsanalys ligger också på den här enheten.
Enheten tillhör avdelningen Säkerhet och beredskap. Avdelningen har drygt 100 medarbetare.
Tjänsten är tillsvidare och placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper:
I denna rekrytering kommer mycket stor vikt läggas vid dina personliga egenskaper.
Du lyckas i rollen som beredskapsspecialist eftersom du är en ansvarstagande och omdömesgill person som trivs med att bidra i utveckling och förändring.
Du är även noggrann, analytisk och resultatinriktad och har en god samarbetsförmåga såväl inom enheten som verket i sin helhet.
Sist men inte minst är du trygg och prestigelös, vilket bland annat innebär att du kan stå upp för dina beslut även när de ifrågasätts, samtidigt som du kan ompröva dem när så behövs samt har förmågan att lyfta blicken och se till helheten.
Utbildning:
Du ska ha akademisk utbildning inom relevant område eller motsvarande kunskaper förvärvat på andra sätt.
Du har även:
• Mycket goda kunskaper om samhällets krisberedskap.
• Erfarenhet av arbete med krisberedskap och erfarenhet av arbete med krislednings- eller storstörningsorganiation.
• Stor erfarenhet av Rakel, t.ex. i krislednings- och övningssammanhang.
• God förmåga att tala, läsa och skriva på svenska och engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom elförsörjning/energiförsörjning eller annan kritisk infrastruktur, helst med inriktning på krisberedskap eller totalförsvarsfrågor.
• Erfarenhet av kontinuitetsarbete.
• Erfarenhet av att planera och genomföra övningar inom beredskapsområdet.
• Erfarenhet som sambandsansvarig för Rakel, exempelvis efterleva nationella riktlinjer, utbilda användare, uppdatera programmerings-
underlag och Rakelterminaler.
• Erfarenhet av arbete med kravställande av Rakel G2.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Viss möjlighet till distansarbete, upp till 50% när arbetsuppgifterna så tillåter.
• Resor förekommer i mycket begränsad omfattning i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag 16 april 2026. Vi tar inte emot personligt brev i samband med din ansökan.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning.
• Förmåner | Svenska kraftnät
För mer information kontakta gärna följande personer;
Rekryterande chef Karin Ringnér, tel. 010-475 99 18.
Ansvarig rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 9149.
Fackliga representanter;
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Erika Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9806218