Beredskapssamordnare
2026-04-27
I Vaxholms stad, en liten kommun med hög ambitionsnivå, ges stort eget ansvar och möjligheter att påverka. Här arbetar du i verksamheter med goda resultat, i en vacker och trygg miljö. I undersökningar rankar medarbetare oss som en av Sveriges bästa kommuner att arbeta i.
Vår värdegrund, Samspel, Engagemang och Respekt, skapar gemenskap och hjälper oss med vårt samhällsviktiga uppdrag.
Som beredskapssamordnare arbetar du på säkerhetsenheten som är en del av kommunledningskontoret. På kontoret finns centrala ledningsresurser och administrativt stöd för kommunens förvaltningar som ekonomi, HR och kommunikation. I ansvaret ingår styrning, samordning och utveckling under kommunstyrelsens ansvar.
Säkerhetsenhetens ansvar är att leda, engagera, stödja och följa upp kommunens trygghets- och säkerhetsarbete i samverkan med övriga förvaltningar. Enhetens ansvarsområden innefattar civilt försvar, krisberedskap, det trygghets- och brottsförebyggande arbetet samt försäkringar, brandskydd och säkerhetsskydd.
Säkerhetsenheten består, utöver aktuell tjänst, av en säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef och en trygghets- och säkerhetssamordnare som kommer stötta dig i ditt uppdrag och du i deras.
Det här är ditt uppdrag
Huvudsakligen innebär uppdraget som beredskapssamordnare att arbeta för att stärka de verksamheter i kommunen som behöver fungera under kris och höjd beredskap. Det är avgörande med en helhetssyn och att kunna prioritera klokt utifrån olika perspektiv.
Du ska bidra till att stärka kvalitén och utvecklingstakten för kommunens samlade beredskapsarbete. Huvudfokus i uppdraget är det kommunövergripande beredskaps- och kontinuitetsarbetet. Ett viktigt fokusområde inom uppdraget är att stärka förmågan inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård vad gäller civil beredskap.
Exempel på konkreta arbetsuppgifter:
Ansvara för kommunens beredskapsorganisation och ta fram beredskapsplaner.
Planera och genomföra workshops inom risk- och sårbarhetsanalyser.
Säkerställa en sammanhållen kontinuitetsplanering.
Planera och genomföra utbildning och övning.
Delta i länsgemensamma arbetsgrupper och nätverk kopplat till civilt försvar och krisberedskap.
Driva och utveckla kommunens arbete med geografiskt områdesansvar.
Vara ett stöd till kommunens krisledning när oönskade händelser inträffar.
Stötta säkerhetschefen i kommunens säkerhetsskyddsarbete.
I rollen ingår beredskapstjänstgöring.
Du måste vara svensk medborgare. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras. Som tillsvidareanställd i Vaxholms stad blir du krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Provanställning kan komma att tillämpas.

Kvalifikationer
Vi söker dig med en eftergymnasial utbildning inom krisberedskap, totalförsvar eller samhällssäkerhet, alternativt av arbetsgivaren bedömd annan relevant inriktning.
Vaxholm söker främst dig som har något eller några års erfarenhet av arbete med krisberedskap och/eller civilt försvar, gärna i offentlig verksamhet. Enhetens ansvar och uppdrag växlar i storlek och komplexitet vilket oavsett bakgrund ställer krav på självständigt arbete, praktisk förmåga och viljan att samarbeta och utvecklas tillsammans med verksamheten över tid. Du behöver kunna ta fram, analysera och sammanställa underlag samt ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom området socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård liksom från arbete med säkerhetsskydd.Dina personliga egenskaper
Vi tycker dina personliga egenskaper är viktiga. Helhetssyn, prestigelöshet, nära samarbete och lösningsorienterat synsätt värderas högt.
För att lyckas i rollen tror vi du är ansvarsfullt lagd och har förmågan att arbeta strukturerat och agera eftertänksamt i perioder av hög arbetsbelastning. Kommunen är liten till sin storlek och du behöver trivas i att växla mellan strategiskt och operativt arbete.
Tilltalas du av flexibilitet, civil beredskap i sin helhet och personlig utveckling ska du söka dig till oss. Vi tar för givet att du som söker är en driven person med en positiv attityd som skapar inkludering, engagemang och delaktighet.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut.
Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Vaxholms kommun
(org.nr 212000-2908), https://www.vaxholm.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss-i-vaxholms-stad/lediga-jobb
185 37 VAXHOLM
Kommunledningskontoret, Serviceenheten, Säkerhetsenheten
Administrativ chef
Kristoffer Staaf kristoffer.staaf@vaxholm.se 0854170837
