, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Miljö, beredskap och säkerhet
Vill du bidra till att stärka vår förmåga att klara störningar och kriser? Har du en stark pedagogisk förmåga? Vi söker dig som är strategisk, lösningsinriktad och har god samarbetsförmåga. Du trivs i en roll där du både får arbeta långsiktigt och bidra praktiskt till att utveckla Region Jönköpings läns beredskap.
Rollen som beredskapssamordnare
Som beredskapssamordnare arbetar du på strategisk nivå för att stärka Region Jönköpings läns förmåga att hantera kriser och höjd beredskap. Du har en central roll i att samordna, utveckla och följa upp Region Jönköpings läns arbete inom beredskap.
I din roll kommer du att:
• Driva, samordna och vidareutveckla Region Jönköpings läns arbete inom krisberedskap och civilt försvar.
• Delta i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys och bidra till att identifiera och hantera kritiska beroenden.
• Medverka i utvecklingen av Region Jönköpings läns krigsorganisation och säkerställa att strukturer och processer är ändamålsenliga.
• Stödja verksamheter i kontinuitetshantering för att stärka verksamheternas förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.
• Planera och genomföra utbildningar, övningar och föreläsningar för att höja kunskapsnivån inom organisationen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Jönköping. Tjänsten innebär resor och kräver B-körkort. Då rollen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap och godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan tillträde.
Din blivande arbetsplats
Verksamheten miljö, beredskap och säkerhet består av ca 40 medarbetare som tillsammans representerar en bred kompetens inom miljö, beredskap, säkerhet och bevakning. Vi är organiserade i fyra enheter:
• Miljö
• Beredskap
• Säkerhet
• Bevakning
Miljö, beredskap och säkerhet ingår i verksamhetsområdet verksamhetsstöd och service, som arbetar för att skapa bästa möjliga stöd till verksamheterna inom Region Jönköpings län. Läs (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/miljo-beredskap-sakerhet-som-arbetsplats/)
om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera.Publiceringsdatum2026-02-09
Vi söker dig som:
• Har högskoleutbildning inom krisberedskap, statsvetenskap, verksamhetsutveckling eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
• Har erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete.
• Har erfarenhet av arbete med beredskap.
• Har erfarenhet av att planera och genomföra övningar eller föreläsningar.
• Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla kunskap på ett tydligt och inspirerande sätt.
• Är strukturerad, samarbetsinriktad och har lätt för att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett meningsfullt och utvecklande arbete där du bidrar till trygghet och säkerhet i hela Region Jönköpings län. Du blir en del av en arbetsplats med engagerade kollegor och ett tydligt gemensamt uppdrag - att stärka regionens beredskap och motståndskraft.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Så här gör du om du är intresserad
Sista ansökningsdag är den 2 mars. Vid frågor är du välkommen att kontakta: Carl Olausson, enhetschef beredskapsenheten: 010-242 41 23, carl.olausson@rjl.se
