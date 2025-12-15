Beredskapssamordnare
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
Som beredskapssamordnare kommer du att vara organisatoriskt placerad på avdelningen för säkerhet- och beredskap som i sin tur är placerad på kommunstyrelsekontoret.
Enheten leds av avdelningschef, tillika säkerhetsskyddschef.
Avdelningen består idag av fyra beredskapssamordnare, en säkerhetsstrateg, en utredare och två brottsförebyggande samordnare. Under våren kommer även en säkerhetssamordnare att anställas.
i tjänsten kommer du att samarbeta med kommunens övriga förvaltningar för att samordna kommunens arbete inom civil beredskap.
Din roll kommer även att vara stödjande och samordnande för både förtroendevalda och tjänstemän inom hela kommunen och stödjer därför både den politiska sidan av kommunen (fullmäktige, nämnder och utskott) och tjänstemannasidan (förvaltningar och enheter).
Så här bidrar du i rollen som beredskapssamorndare
Som beredskapssamordnare kommer du i huvudsak att arbeta med att:
- Skriva, utveckla, förankra och följa upp styrande dokument i kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar.
- Planera, genomföra, stötta och följa upp kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetshantering.
- Planera och genomföra utbildningar och övningar i syfte att utveckla kommunens förmåga inom civilt försvar och krisberedskap.
- Delta i arbetet med att utveckla och stärka kommunens arbete med geografiskt områdesansvar utifrån civilt försvar och krisberedskap.
- Företräda kommunen i länsgemensamma (eller nationella) arbetsgrupper och nätverk kopplat till civilt försvar och krisberedskap.
- Kunna delta i kommunens stab vid samhällsstörningar.
Utöver dessa övergripande arbetsuppgifter arbetar du även med planering och förberedelser inför störningar i dricksvatten- och avloppsförsörjningen, samt med frågor som rör naturolyckor, inklusive uppgifter kopplade till översvämningsdirektivet. Rollen innebär dessutom att bevaka och integrera totalförsvarshänsyn i kommunens samhällsplanering samt att fungera som avdelningens kontaktperson i klimatrelaterade frågor.
Resor inom länet men även nationellt förekommer i tjänsten.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning, gärna med inriktning mot krisberedskap, riskhantering och samhällsskydd, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet, säkerhetsbranschen eller arbete relaterat till dessa områden.
- Mycket god förmåga att kommunicera i både tal och skrift, på svenska och engelska.
- Innehar B-körkort.
- Grundläggande IT-kunskaper.
Meriterande kunskaper och erfarenheter:
- Erfarenhet av att ha arbetat med säkerhetsskydd.
- Tidigare erfarenhet av utvecklings-, förbättrings och/eller kvalitetsarbete, projektledning, kontinuitetshantering, risk- och sårbarhetsanalyser eller säkerhetsskyddsarbete.
Som person söker vi dig som har en lösningsorienterad inställning och trivs med att hantera komplexa situationer på ett strukturerat sätt. Du är mål- och resultatorienterad, samtidigt som du har en god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Rollen kräver flexibilitet och förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är självgående, tar initiativ och driver arbetet framåt med hög integritet och professionalism.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om rekryteringsprocessen
En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras före beslut om anställning.
