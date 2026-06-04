Beredskapsassistent
Adensa AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Järfälla Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Järfälla
2026-06-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adensa AB i Järfälla
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Som beredskapsassistent ska du hjälpa Adensa med korttidsbemanningen. Du kommer under sommaren att vara kontorets förlängda arm.
Du ska ha vana att arbeta som personlig assistent. Som person ska du vara empatisk, ansvarsfull och lyhörd. Som beredskapsassistent har du ansvar för att kortidsbemanningen under sommaren fungerar. Det blir beredskap och jobba ute hos våra kunder ibland.
För rätt person kommer vissa administrativa arbetsuppgifter läggas till tjänsten. Vårt samarbete utformas utefter din personlighet.
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Skriv gärna ett personligt brev och skicka in ditt CV.
Vi hör av oss till dem som känns passande för tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
E-post: anna@adensa.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adensa AB
(org.nr 556852-1503)
177 25 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9948872