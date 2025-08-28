Beredare till Trestad Laser
2025-08-28
Trestad Laser är ett av de ledande företagen i Sverige inom kvalificerad plåt- och metallbearbetning med spetskompetens inom tillverkning av högtemperaturdetaljer som används inom flyg och energisektorerna. Vår huvudsakliga specialitet är tillverkning av delar för energiproduktion och processindustri. Vi tillverkar även till exempel komponenter till fordonsindustrin, värmeväxlare, komponenter till medicinsk utrustning och tillverkning av många andra produkter där kraven på precision, hållbarhet och livslängd är extremt höga. Arbetsuppgifter
Som Beredare på Trestad Laser är du den centrala länken mellan kund och produktion. Du ansvarar för hela kedjan, från inköp, offerera och kalkylera till att bygga en beredning och skapa tillverkningsunderlag och fixturframtagningar utifrån tekniskt underlag från kund. Du kommer ha ett tätt samarbete med vår produktion och ansvara för en god kommunikation mot kunderna för att klargöra underlag och leveransförväntningar.
Vi ser gärna att du har förståelse för tillverkningsbranschen och är produktionskunnig.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann, driven och inte rädd för att ta initiativ och att du är självgående. Det är viktigt att kunna vara flexibel, lösningsorienterad och trivas i att jobba i ett högt tempo.
Vi söker dig som:
Har god datorvana och meriterande om du tidigare arbetat i affärssystemet Monitor eller liknande system
Har erfarenhet av 3D CAD och som gärna jobbat i systemet Solidworks tidigare
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift och gärna att du tidigare haft kundkontakt
Relevant eftergymnasial utbildning alternativt motsvarande erfarenhet inom tillverkningsbranschen
I den här rekryteringen samarbetar Trestad Laser med Skill. Tjänsten är ett konsultuppdrag där du initialt blir anställd av Skill med goda chanser till anställning hos Trestad Laser.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Maria Haswani, Maria.haswani@skill.se
