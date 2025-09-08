Beredare inom el
2025-09-08
Nu söker vi en beredare med elkunskap till en av våra kunder utanför Nynäshamn!
I rollen som beredare kommer du kommer att spela en viktig roll i förberedelse, kontroll och dokumentation av elektriska komponenter och system till fartyg. Ditt arbete innefattar beredning av tillverkningsunderlag för kablage och inkoppling av elektrisk utrustning och du kommer även att medverka vid konstruktionsanalyser, ta fram byggmetodiker och sammansättningsordning. Du kommer ha arbetsuppgifter såsom att förbereda elektriska komponenter och kablage enligt ritningar och elscheman, utföra tester, kvalitetskontroller och verifieringar på elsystem samt felsöka och åtgärda elektriska avvikelser.
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: DagtidProfil
Krav:
• Utbildning och erfarenhet inom el, elinstallation och beredning
• Kunskap och praktisk erfarenhet inom ritning- och schemaläsning samt komponentkännedom
• God dator- och systemvana
• Ett strukturerat arbetssätt och ett starkt problemlösningsfokus
• B-körkort
Som person vill vi att du är ansvarstagande, lösningsorienterad, målinriktad, flexibel, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration. Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses. Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
