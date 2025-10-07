Beredare - Lokalnätsprojekt
Vattenfall AB / Foto- och filmjobb / Jönköping Visa alla foto- och filmjobb i Jönköping
2025-10-07
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Jönköping
, Nässjö
, Ulricehamn
, Tidaholm
, Tranås
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Nyfiken på att följa vår vardag? Följs oss på sociala medier!
Linkedin - Vattenfall Services Nordic AB
Instagram - Vattenfallservices
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi beredare som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Då vi vunnit ett antal stora avtal i Östergötland och Småland så behöver vi stärka upp med tekniker i dessa områden.
Vad gör en Beredare hos oss? I rollen ingår tekniska lösningar, markägarkontakter, nätberäkningar, ekonomiska kalkyler, kontakter med kunder och myndigheter, materialbeställningar, dokumentation och uppföljning. Här förväntas du aktivt delta och ta egna initiativ i arbetet med att fortsätta utveckla verksamheten.
Våra kunder finns inom energi- och nätbolag, industrier, infrastrukturbolag, fastighetsbolag samt entreprenadbolag. Tjänsten innebär att du ska designa eldistributionsnät, både nybyggnations- och underhållsprojekt på friledningsnät, jordkabelnät samt i nätstationer.
Resor är en naturlig del av arbetet som Beredare.
Kravspecifikation
För att trivas som Beredare krävs det att du är en driftig och öppen person som har lätt för att bygga nya relationer och samarbeta. Vi erbjuder ett ansvarsfullt arbete i en resultatorienterad verksamhet, hög serviceanda är viktigt och du är en person som ser möjligheter istället för problem. Ditt arbetssätt präglas av struktur samt av ordning och reda.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En el-teknisk utbildning eller motsvarade arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av arbete med frilednings-, jordkabelnät och nätstationer i en roll som beredare och/eller ledande distributionselektriker är meriterande
Det är även meriterande om du har projektörskunskap, erfarenhet av EBR, avtalshantering, entreprenadjuridik, kalkylering och anbudsarbete
Då beredningarna utförs i datormiljö är det viktigt att du har datorvana och kan hantera de vanligaste programvarorna.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Körkort B är ett krav.
I din roll förväntas du aktivt bidra till att vi tillsammans skapar Sveriges säkraste arbetsplats. Säkerheten kommer alltid först inom Vattenfall Services!
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Norrköping, Motala, Nässjö, Jönköping, Åtvidaberg eller Högsby
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande Richard Andersson 070-6571732.
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Anders Nielsen, anders1.nielsen@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 12 november 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Löpande urval kan förekomma, så vänta inte med din ansökan.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Jönköping - Vattenfall Jobbnummer
9545348