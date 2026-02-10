Bemanningsplanerare till Socialkontoret
Vill du ha en nyckelroll där planering, problemlösning och kontakt med människor står i centrum? Vi söker nu en bemanningsplanerare som vill vara med och säkerställa rätt bemanning, rätt person, på rätt plats vid rätt tid - varje dag.
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar.
Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping.
Du kommer tillhöra verksamheten Bemanning och kompetensförsörjningsenheten som består av stödfunktioner som arbetar inom områdena bemanning, personaladministration, vikarierekrytering, schemastöd, praktik- och utbildningssamordning samt verksamhetsutveckling inom hållbar kompetens.
Bemanningsplanerarrollen kommer arbeta inom verksamhetsområdet personlig assistans där fem administratörer arbetar tätt tillsammans med tre enhetschefer. Vi har ca 90 personliga assistenter som jobbar ute hos våra brukare.
Vår uppgift är att ge brukarna den bästa assistansen vi kan utifrån det beslut de har från antingen Försäkringskassan (SFB) eller kommunen (LSS).Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Som bemanningsplanerare ansvarar du för att planera, koordinera och optimera bemanningen utifrån verksamhetens behov. Du har en central roll i det dagliga flödet och samarbetar nära chefer och medarbetare.
Dina arbetsuppgifter innebär att du bland annat schemalägger dagliga insatser inom personlig assistans och planerar samt följer upp bemanning, scheman och arbetstider. Du hanterar frånvaro, vakanser och förändringar på både kort och lång sikt och bidrar till att lagar, avtal och interna riktlinjer efterlevs.
I rollen har du en nära och löpande dialog med både medarbetare och chefer och arbetar kontinuerligt i bemannings- och schemaläggningssystem.
Vem är du?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom administration, ekonomi, logistik eller annat likvärdigt område.
Du har god datorvana och erfarenhet av administrativt arbete. Vidare har du erfarenhet av datasystem såsom Heroma och Time Care.
Du har erfarenhet av bemanning dygnet runt och gärna erfarenhet av personlig assistans. Du har kunskap om LSS, PAN och arbetstidsregler.
Som person ser vi att du är lugn och organiserad med förmåga att planera framåt. Du kan anpassa dig till de förändringar som sker och kan se lösningar utifrån de behov som finns.
Helgarbete förekommer.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och är trygg med att vara självständig. Du är skicklig på att samarbeta med andra samt att organisera och prioritera både resurser och information på ett effektivt sätt.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, urval sker löpande
Arbetstid: Dag och helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 3 mars
Kontakt: Enhetschef Susanne Andersson epost: susanne.andersson@norrkoping.se
Tele: 011-15 32 54
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
