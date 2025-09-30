Bemanningsassistent till Huddinge kommun, föräldravikariat
2025-09-30
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Bemanningscenter är en kommunal verksamhet och har ansvar för Huddinge kommuns vikariehantering inom egen regi. Vårt uppdrag är att bemanna och rekrytera timvikarier till olika verksamheter inom funktionsstöd och äldreomsorgen vid korttidsfrånvaro som sjukdom, semester eller utbildning.Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Vi söker nu en bemanningsassistent på ett föräldravikariat på ca 9 månader, heltid. Därefter kan det finnas chans till förlängning på deltid.
I rollen som bemanningsassistent ansvarar du främst för att hantera beställningar som inkommer i vårt bemanningssystem och boka ut vikarier till våra olika verksamheter inom vård och omsorg.
En arbetsdag kan innebära ett brett spann av olika arbetsuppgifter som bland annat också kan innefatta:
• Ansvara över inkommande samtal till vår växeltelefon
• Ansvara över inkommande e-post
• Ärendehantering och administration
• Besvara frågor från våra timvikarier och kunder
Bemanningscenter ligger centralt i Huddinge centrum med närhet till pendeltåg och andra kommunikationer.
Tjänsten innebär varierande arbetstider mellan 6:00-18:00 alla dagar på året. Möjlighet till distansarbete finns i den mån arbetet tillåter.
Vem är du?
Vi söker dig som har har minst gymnasieutbildning och har erfarenhet av kundserviceinriktade arbeten. Du behöver ha god data- och telefonvana, och behärska svenska språket väl i tal och skrift. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av praktiskt arbete såväl som bemanning inom vård och omsorg.
Arbetet ställer höga krav på kommunikation. Du lyssnar för att förstå och förmedlar information tydligt och enkelt, både muntligt och skriftligt. Du behöver vara serviceminded. Du prioriterar våra kunders behov och önskemål, och har lösningsfokus i ditt arbete.
Vi ser gärna att du kan börja omgående.
Upplysningar
Vid anställning kommer vi att be om utdrag ur polisens belastningsregister samt uppvisande av giltigt arbetstillstånd. Lönespann för tjänsten ligger mellan 29 000-34 000 SEK beroende på tidigare erfarenhet. Vi tillämpar löpande urval.
Vid frågor om tjänsten kontakta Enhetschef Maria Eliasson på 08-535 309 06
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Maria Eliasson maria.eliasson@huddinge.se 08-535 309 06
