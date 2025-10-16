Bemanningsadministratör till centrala bemanningsenheten
Älvkarleby Kommun / Administratörsjobb / Älvkarleby Visa alla administratörsjobb i Älvkarleby
2025-10-16
, Gävle
, Tierp
, Sandviken
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvkarleby Kommun i Älvkarleby
Välkommen till Älvkarleby kommun - en arbetsplats med närhet och engagemang
Hos oss i Älvkarleby kommun möts du av en arbetsmiljö där det är nära till chef, kollegor och beslutsfattare. Vi är drygt 700 medarbetare som tillsammans arbetar utifrån våra gemensamma värdeord Mod, Vilja, Respekt och Helhetssyn, vilka utgör riktningen för hur vi samarbetar, utvecklas och möter våra invånare.
Vi tror på kraften i olika perspektiv och arbetar aktivt för att vår organisation ska präglas av mångfald, jämställdhet och respekt. Hos oss finns det utrymme att växa och bidra med just din kompetens och personlighet.
Älvkarleby kommun ligger strax söder om Gävle, där Dalälven möter havet. Med Skutskär som centralort har du alltid naturen runt hörnet - älv, skog, hav och stillhet i skön kombination. Här bor cirka 9 500 invånare med goda möjligheter till ett rikt liv, både på jobbet och fritiden.
Kommunikationerna är utmärkta - med tre tågstationer, täta bussförbindelser och närheten till E4 är vi en attraktiv pendlingskommun. Det gör oss också till en naturlig mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser.
För att främja en hälsosam livsstil har vi rökfri arbetstid.
Vill du vara med och bidra till en kommun med framtidstro och närhet till både människor och natur? Välkommen med din ansökan!
Vill du ha ett arbete där människor, relationer och lösningar står i centrum?
Som bemanningsadministratör ser du till att våra verksamheter alltid har rätt kompetens på plats - och du blir en viktig länk mellan chefer, medarbetare och vikarier.Publiceringsdatum2025-10-16Om företaget
Centrala bemanningsenheten består av två bemanningsadministratörer, en bemanningschef och en schemaläggare. Vi är en del av HR- och kommunikationsavdelningen och ansvarar för rekrytering och tillsättning av vikarier till vård, omsorg och utbildning. Vårt kontor ligger i centrala Skutskär.Dina arbetsuppgifter
Du får en varierad roll där du bland annat:
- planerar och koordinerar vikariebehov
- administrerar och utvecklar Timecare-systemen
- rekryterar och introducerar vikarier
- stöttar chefer i bemannings- och LAS-frågor
Utöver det dagliga arbetet med planering, rekrytering och administration är du också delaktig i att utveckla rutiner och arbetssätt på enheten. Genom att bidra till långsiktiga förbättringar ser du till att bemanningsarbetet blir både effektivt och hållbart.Kvalifikationer
För att lyckas och trivas i rollen behöver du vara trygg i dig själv och ha lätt för att bygga relationer. Du möter både medarbetare och chefer i vardagen, och din förmåga att skapa förtroende blir en viktig del av arbetet.
Vi söker dig som är strukturerad, serviceinriktad och trivs med samarbete.
Du har också:
- erfarenhet av administration, systemarbete och bemanning/rekrytering
- god IT-vana och gärna erfarenhet av AI-stöd (t.ex. ChatGPT).
Det är meriterande om du har utbildning inom personaladministration, rekrytering eller arbetsrätt. Har du dessutom erfarenhet av TimeCare eller bemanning inom vård, omsorg eller utbildning är det en fördel.
Villkor och förmåner
Vi erbjuder en arbetsplats präglad av värdeorden mod, vilja, helhetssyn och respekt. Från och med 2026 erbjuder vi friskvårdsbidrag på 3000 kr/år eller en friskvårdstimme varje vecka.
Förutom bra pendlingsmöjligheter erbjuder vi också
- semesterväxling
- föräldrapenningtillägg
- avtalsförsäkringar
Tjänsten innebär helgtjänstgöring var tredje helg.
För att arbeta i Älvkarleby kommun behöver du kunna visa upp en giltig ID-handling där ditt medborgarskap framgår. I vissa fall behöver du också visa ett dokument som styrker att du har rätt att arbeta i Sverige. Om du blir erbjuden anställning behöver du kunna visa något av följande:
• Pass
• Körkort
• SIS-märkt id-kort tillsammans med ett personbevis där medborgarskap framgår,
• Annan giltig ID-handling där medborgarskap tydligt står med
Om du är medborgare i ett land utanför Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du även visa att du har rätt att arbeta i Sverige (t.ex. uppehålls- eller arbetstillstånd).
Vi använder e-rekrytering i syfte att effektivisera och kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess.
De uppgifter du lämnar sparas på ditt personliga CV-konto, vilket gör det möjligt för dig att enkelt logga in och uppdatera din information vid behov. Vi ber dig därför att fylla i dina uppgifter noggrant och utförligt, så att de ger en rättvisande bild av dina kvalifikationer och erfarenheter.
All information hanteras och lagras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Ersättning
Månadslön - individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/40". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvkarleby kommun
(org.nr 212000-0258) Arbetsplats
Kommunstyrelsens förvaltning, KS - HR och kommunikationsavdelningen Kontakt
Johan Köhler johan.kohler@alvkarleby.se 026 83050 Jobbnummer
9559163