Bemanningsadministratör sökes till Mo Gård LSS
2026-01-14
Mo Gård är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag med över 75 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, kombinerade funktionsnedsättningar och utmanande uttryckssätt. Vi erbjuder insatser enligt LSS till personer med kombinerade funktionsnedsättningar som har behov av anpassningar kring kommunikation och miljö. Mo Gård bedriver grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter i Uppland, Stockholm, Södermanland, Östergötland och Skåne. Vårt fokus är alltid att se ur individens perspektiv. Genom kompetens, respektfullt bemötande, anpassning och omsorg skapar vi på Mo Gård förutsättningar till ett gott liv. Mo Gårds kärnvärden är Engagerade, Kreativa och Trovärdiga.
Vi söker en bemanningsadministratör med kompetens för bemanning och arbetstidsförläggning.
Är det du? Ta då chansen att bli vår nya kollega i Nyköping!
Regionalt verksamhetsstöd strävar efter att vara flexibla och en god samarbetspartner till våra enheter. Tillsammans med enhetschefer och andra funktioner arbetar du för att säkerställa en hållbar och välfungerande bemanning samt en god arbetstidsförläggning.
Vi samverkar med olika yrkesgrupper inom Mo Gård och strävar alltid efter att leverera med hög kvalitet. Är du logisk och problemlösningsfokuserad och tycker att det är utvecklande att jobba med bemanning och arbetstidsförläggning kommer du passa perfekt in i vårt team.
Tjänsten är en del av regionalt verksamhetsstöd och du är placerad i Nyköping där du kommer samarbeta tätt med HR partner och enhetschefer samt med regionalt verksamhetsstöd i Finspång. Du kommer naturligt ingå i en grupp med fler bemanningsadministratörer inom hela Mo Gård.
I rollen fungerar du som ett administrativt och operativt stöd till verksamheten och bidrar till att skapa struktur, kvalitet och effektivitet i bemanningsarbetet kring arbetstidsförläggning, kort- och långtidsfrånvaro samt samordning av arbetspass för de anställda i bemanningspoolerna. Då vi befinner oss i en utvecklingsfas med ökad användning av autoschema ser vi gärna att du är intresserad och drivande i detta arbete. Du blir en del av ett engagerat och positivt team bestående av bemanningsadministratörer, HR-partners, enhetschefer och regionchef, där samarbete och utveckling står i fokus.
Vad vi söker hos dig
Vi söker dig som har erfarenhet och kompetens inom arbetstidsförläggning och bemanning. Det är meriterande om du tidigare har arbetat som administratör eller handläggare i schemaläggnings- och tidredovisningssystem. Du har god kunskap om arbetstidslagen och om hur man skapar hälsosamma och hållbara arbetstider. Rollen passar dig som trivs med ett högt tempo, har många bollar i luften och tycker om att arbeta lösningsorienterat.
Du är en logisk och resultatinriktad person som kan hantera tidspress, visar god analytisk förmåga och hittar snabbt lösningar även vid ny information eller nya arbetssätt. Du är utåtriktad, relationsbyggande och för dig är det naturligt att samarbeta. Du ser dig själv som en person som är strukturerad och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Du har en eftergymnasial utbildning inom administration eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Vi arbetar i personalsystemet HR Plus samt i arbetstidsförläggnings- och bemanningssystemet Medvind. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba med autoschema samt andra arbetstidsförläggningssystem eller av andra liknande system. Då arbetet innebär många kontakter via telefon, e-post och sms är goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, ett krav i denna rekrytering.
Om anställningen
I jobbet kan det förekomma resor och B-körkort är ett krav. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med inledande sex månaders provanställning. Du får fast månadslön och vi har individuell lönesättning. En förutsättning för anställning är att du kan visa ett utdrag från belastningsregistret. I denna rekrytering genomgår sökande arbetspsykologiska tester. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mo LSS AB
(org.nr 556440-6253) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mo Gård LSS Kontakt
Satu Holmqvist 010-4716716 Jobbnummer
9683390