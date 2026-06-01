Redovisningschef till Boden!
🚀Vill du vara med och bygga framtidens ekonomifunktion i en av Sveriges mest spännande tillväxtmiljöer?
Vi söker nu en erfaren och engagerad Accounting Manager / Finance Manager som vill ta en central roll i en verksamhet under stark utveckling. Här får du möjlighet att kombinera operativt ledarskap med strategiskt förbättringsarbete och vara en viktig del av en organisation som växer snabbt och ständigt utvecklas.
Som Accounting Manager leder du ett team om fem redovisningsspecialister och ansvarar för redovisning, rapportering, regelefterlevnad och finansiell kontroll för verksamheten i Boden.
🌟Din roll
I denna nyckelposition ansvarar du för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rapporteringen samtidigt som du driver utvecklingen av processer, arbetssätt och interna kontroller.
Du kommer bland annat att:
✅ Leda, coacha och utveckla ett team av redovisningsspecialister ✅ Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut ✅ Säkerställa korrekt rapportering enligt IFRS ✅ Granska och godkänna bokföringsposter, avstämningar, periodiseringar och reserveringar ✅ Ansvara för analys och avstämning av balanskonton ✅ Samordna externa revisioner och lagstadgad rapportering ✅ Hantera moms-, skatte- och myndighetsrapportering ✅ Säkerställa efterlevnad av redovisningsprinciper, interna kontroller och rapporteringskrav ✅ Driva förbättrings- och automatiseringsinitiativ inom ERP-miljön ✅ Dokumentera och utveckla processer och interna kontrollstrukturer ✅ Leverera finansiell och statistisk rapportering till interna och externa intressenter ✅ Säkerställa att dokumentation och arkivering uppfyller gällande regelverk
🎯Vi söker dig som har
✔️ Akademisk examen inom ekonomi, redovisning, finans eller motsvarande ✔️ Minst 7–10 års erfarenhet inom redovisning, revision eller finance ✔️ Tidigare erfarenhet av personalansvar och ledarskap ✔️ God kunskap inom IFRS och lagstadgad rapportering ✔️ Stark förståelse för svensk redovisning, skatt och moms ✔️ Erfarenhet av att arbeta i större ERP-system, gärna SAP S/4HANA ✔️ Avancerade kunskaper i Excel och god systemförståelse ✔️ Förmåga att kombinera strategiskt tänkande med ett operativt arbetssätt ✔️ Mycket god struktur, noggrannhet och prioriteringsförmåga ✔️ Flytande svenska och engelska i tal och skrift
💡Vem är du?
Vi tror att du är en trygg och prestigelös ledare som trivs i en föränderlig miljö där utveckling står högt på agendan. Du motiveras av att bygga effektiva processer, skapa struktur och samtidigt utveckla både människor och arbetssätt.
Du har ett starkt driv, ett analytiskt mindset och en naturlig förmåga att skapa förtroende i samarbetet med olika intressenter.
Praktiska detaljer
Placering: Boden
Uppdragsperiod: 2026-06-16 - 2026-12-31
Omfattning: Heltid 100%
Sista ansökningsdagen: 16 juni men vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
