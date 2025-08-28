Belysningstekniker
2025-08-28
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi belysningstekniker i Skåne som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
Vårt uppdrag är att leverera energieffektiva helhetslösningar till våra kunder. Våra kunder är Trafikverket, kommuner, byggentreprenadföretag och företag inom industri- och infrasektorn. Uppdragen är av varierande slag, allt från vägbelysning till ljussättning av byggnader, träd och monument.
Din roll som Belysningstekniker
Arbetet som belysningstekniker innebär en varierad vardag där du jobbar utomhus inom ramen för våra drift- och underhållsavtal samt hanterar olika tekniska frågeställningar relaterade till belysning. Du får uppdrag för det arbete som ska utföras genom din bärbara dator och prioriterar dem enligt uppdragens betydelse. Arbetet är självständigt och du planerar din dag med den information som finns i varje uppdrag. Det kan innebära ensamarbete, samarbete med en kollega och/eller med någon av våra underentreprenörer.
Du utgår från hemmet och sköter din dagliga planering med stöd av projektledare och övriga medarbetare.
Tillsammans tar vi fram en personlig introduktionsplan för att förbereda dig för att arbeta med alla typer av servicetjänster för drift och underhåll av belysningsanläggningar.
Kravspecifikation
För att trivas med oss behöver du vara serviceinriktad, initiativtagande, ansvarstagande och tycka om att arbeta både självständigt och i team.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
El-teknisk utbildning på gymnasie- eller eftergymnasial nivå, alternativt motsvarande utbildning/erfarenhet inom området (arbete med elkraft, installation eller belysning)
B-körkort
God datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet från markentreprenader, C-körkort och utbildningar för arbete på väg och ESA ses som meriterande.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Vi söker en person i området Kristianstad, Hässleholm, Höör, Hörby och Eslöv, ange önskad placeringsort i din ansökan. Hemstationering tillämpas.Publiceringsdatum2025-08-28Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta ansvarig rekryterande chef Ola Hansson, ola1.hansson@vattenfall.com
. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig rekryterare Åsa Vallin, tfn 070-277 12 46.
Fackliga representanter för denna tjänst är Torbjörn Blom Akademikerna, Magnus Tjergefors Ledarna, Robert Lönnqvist SEKO och Unionen. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Känns detta som ett jobb för dig? Du är varmt välkommen med din ansökan senast den 17 september 2025!
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Så ansöker du
