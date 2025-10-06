Behovsanställda museivärdar till Moderna museet Malmö
2025-10-06
Vill du vara ansiktet utåt på Moderna museet och bidra till upplevelsen för våra besökare? Nu söker vi serviceinriktade museivärdar som vill jobba extra i Malmö.
Rollbeskrivning och arbetsuppgifter
Som museivärd är en du en del av ett team som varje dag bemannar utställningssalar, kassa och butik. Arbetet är att ge service och information till våra besökare men också att värna om säkerheten, både för konsten och för de som vistas i våra lokaler. Som museivärd roterar du under arbetsdagen till olika positioner på museet och en operativ arbetsledare är alltid på plats. Vi jobbar med strategiskt bemötande och lägger stor vikt vid den sociala interaktionen.
Rollen som museivärd ingår i gruppen Malmö värdar och teknik som är en del av Moderna Museet Malmö och du rapporterar till gruppchef.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I rollen som museivärd behöver du ha en naturlig känsla för god service, förmåga att möta olika slags människor och beredskap för att hantera oväntade situationer. Du är utåtriktad, samarbetar bra med andra och trivs med att vara del i ett team. Du kan anpassa dig till ändrade omständigheter, är lyhörd och kommunicerar tydligt.
Vi söker dig som har
• aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från service och besöksnäring
• avslutad gymnasieutbildning
• goda språkkunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, gärna ytterligare muntliga språkkunskaper
• kunskap om modern och samtida konst
• erfarenhet av kassa- och annan systemhantering
Det är meriterande om du har
• tidigare erfarenhet av arbete som museivärd
Placering
Moderna museet Malmö ligger på Ola Billgrens plats i centrala Malmö.
Anställningsform och tillträde
Som intermittent anställd (timavlönad) erbjuds du eventuella tidsbegränsade anställningar genom förfrågan och du har rätt att tacka ja eller nej till varje erbjudande. Du är endast anställd under de tillfällen där arbetsgivaren och du har kommit överens om att du ska utföra arbete. Avtal tecknas till och med sista januari 2027. Lön, kollektivavtal med mera regleras i ramavtal mellan dig och arbetsgivaren under avtalsperioden. Rekrytering av intermittent anställda sker löpande.
Så ansöker du
Skicka in CV och personligt brev via vårt rekryteringssystem senast 23 oktober 2025. Vi vill att du så tydligt som möjligt beskriver hur din bakgrund matchar den kompetens vi efterfrågar i dina ansökningshandlingar.
Märk ansökan med diarienummer MM2025/96.
Moderna Museet är en statlig myndighet med nationellt ansvar för att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. Vi har ett omfattande program med utställningar och pedagogisk verksamhet samt internationellt utbyte inom konstområdet. Vårt museum finns i centrala Stockholm och Malmö och vi är drygt 140 medarbetare. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Moderna Museet
(org.nr 202100-5091), http://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/ Kontakt
Fack förbundet ST
Tobias Fischer t.fischer@modernamuseet.se 08-520 236 67 Jobbnummer
9542473