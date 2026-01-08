Behovsanställd kundservicemedarbetare
Verisure Sverige AB / Säkerhetsjobb / Linköping Visa alla säkerhetsjobb i Linköping
2026-01-08
Om tjänsten
Vår kundservice hanterar framför allt samtal och svarar på frågor rörande våra produkter och tjänster. Våra kunder erbjuds ständigt nya innovationer vilket kräver att vi anpassar oss och levererar i alla lägen. Man ska verkligen gilla högt tempo och hantera alla ärenden på ett noga och effektivt sätt.
Vårt främsta mål är nöjda kunder så att du har en hög servicekänsla ser vi som en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person ser vi att du är nyfiken, social och trivs i en miljö där du får ta initiativ. Vidare vill vi att du har ett intresse för teknik och ett förflutet inom serviceyrken. En naturlig del av arbetet är även att informera våra befintliga kunder om aktuella erbjudanden och kampanjer.
Nu söker vi fler behovsanställda till vår kundservice!
Med en behovsanställning på kundservice hos Verisure får du möjlighet att göra skillnad för våra kunder och bidra med ditt engagemang samtidigt som du få en bra merit på ditt CV.
Önskvärt att du jobbar ca 20% per månad och sedan schemaläggs du heltid under sommaren. Avdelningen har öppet vardagar 08:00-19:00.
Vi ger dig en gedigen utbildning och kan utlova dig en arbetsplats i en stimulerande miljö med härliga kollegor - du blir en del av ett starkt lag som brinner för sin uppgift.
Grundkrav för anställning är att du har fyllt 18 år, behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt genomgår en UC och en säkerhetskontroll via Länsstyrelsen.
Operatörsutbildning
Tjänsten inleds med en operatörsutbildning för att du ska få rätt förutsättningar att axla rollen som kundservicemedarbetare hos oss. Planerad utbildningsstart är 260302 och 260407
Utbildningen kommer vara förlagd enligt följande:
Utbildningsstart 2 Mars:
Måndag - torsdag kl 16-20
Lördag - Söndag 8-17
Utbildningsstart 7 April:
Tisdag - Torsdag kl 15-20
Lördag - Söndag kl 8-17
Vi planerar också in 3 veckor med handledare direkt efter grundutbildningen.
För ytterligare information eller frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterare Christoffer Nilsson christoffer.nilsson@verisure.se
Ansök till tjänsten genom att bifoga CV och personligt brev . Vi kallar till intervjuer och tillsätter tjänsterna löpande. Tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum som är 30/1 - 2026Om företaget
Verisure är Europas ledande leverantör av professionellt uppkopplade larmsystem för hemmet med dygnet runt-respons. Företaget växer snabbt och har idag 6 miljoner kunder fördelade över 18 länder i Europa och Sydamerika. Vår vision är att skapa trygghet för familjer och företag genom att tillhandahålla marknadens bästa tjänster och produkter.
Med vår framtidssäkra och spännande plattform kan vi erbjuda våra kunder ett unikt sortiment av produkter och tjänster inom hemlarm och det uppkopplade smarta hemmet.
Som anställd på Verisure är du en del i ett branschledande och innovativt företag med stark framåtanda där vi drivs av att göra skillnad på riktigt! I Linköping har vi vårt huvudkontor och säkerhetscenter där bland annat vår larmcentral, kundservice och säljorganisation finns. Ersättning
