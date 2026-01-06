Behöver taxichaufförer i Malmö

Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2026-01-06


Vi behöver taxichaufförer i malmö. Tillgängliga skifter är båda dag och natt, du kan välja skift vad du vill.
För att jobba som taxichaufförer du måste ha svenk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad då du kan kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: +46763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: orioncarab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behöver taxicahaufförer Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orion Car AB (org.nr 559459-4730)
Rämels väg 93 (visa karta)
213 69  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9670249

