Behöver taxichaufförer i Malmö
Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-12-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orion Car AB i Malmö
, Lund
, Svalöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi söker nu heltidsanställda taxiförare till vårt team. Du kommer att arbeta med Bolt, Uber samt traditionell taxiverksamhet.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Heltid
Arbetstider: Dag- och nattskift
Arbete via appar och vanlig taxitrafik
Vi erbjuder
Trygg heltidsanställning
Fora-försäkring
13 % semesterersättning
Flexibla arbetstider
Ett professionellt och stöttande arbetsklimatKvalifikationer
B-körkort
Giltig taxiförarlegitimation
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska
God kommunikationsförmåga och gott kundbemötande
Ansvarsfull, serviceinriktad och pålitligSå ansöker du
Är du seriöst intresserad av tjänsten är du välkommen att kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: +46 76 312 44 74
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: orioncarab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behöver taxicahaufförer Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orion Car AB
(org.nr 559459-4730)
Ramels väg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9645908