Behöver taxichaufförer i Malmö

Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-12-15


Vi söker nu heltidsanställda taxiförare till vårt team. Du kommer att arbeta med Bolt, Uber samt traditionell taxiverksamhet.

Om tjänsten
Heltid

Arbetstider: Dag- och nattskift

Arbete via appar och vanlig taxitrafik

Vi erbjuder
Trygg heltidsanställning

Fora-försäkring

13 % semesterersättning

Flexibla arbetstider

Ett professionellt och stöttande arbetsklimat

Kvalifikationer
B-körkort

Giltig taxiförarlegitimation

Goda kunskaper i svenska och/eller engelska

God kommunikationsförmåga och gott kundbemötande

Ansvarsfull, serviceinriktad och pålitlig

Är du seriöst intresserad av tjänsten är du välkommen att kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: +46 76 312 44 74
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: orioncarab@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behöver taxicahaufförer Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Orion Car AB (org.nr 559459-4730)
Ramels väg 93 (visa karta)
213 69  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9645908

