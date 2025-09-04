Behöver taxichaufför i Malmö

Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö
2025-09-04


Vi behöver taxicahufför i Malmö. Tillgängliga skifter är båda dag och natt, du kan välja skift vad du vill. Vi jobbar med bolt och uber.
För att söka jobb som taxicahufför då måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474

Arbetsgivare
Orion Car AB (org.nr 559459-4730)
Rämels väg 93 (visa karta)
213 69  MALMÖ

