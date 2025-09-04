Behöver taxichaufför i Malmö
Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-09-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orion Car AB i Malmö
, Lund
, Svalöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi behöver taxicahufför i Malmö. Tillgängliga skifter är båda dag och natt, du kan välja skift vad du vill. Vi jobbar med bolt och uber.
För att söka jobb som taxicahufför då måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-postadress: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: orioncarab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Behöver taxicahufför i Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orion Car AB
(org.nr 559459-4730)
Rämels väg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9493030