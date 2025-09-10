Behöver taxicahufförer i Malmö
Orion Car AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-09-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Orion Car AB i Malmö
, Lund
, Svalöv
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vi behöver taxichaufförer i Malmö. Vi behöver heltid förare, tillgängliga skifter är båda dag och natt. Ni kan välja skifter vad du vill.
Krav för att jobba som taxichaufför du måste ha svensk taxi legitimation.
Om du är verkligen intresserad av detta job då du kan kontakta oss på:
E-mail: orioncarab@gmail.com
Telefonnummer: 0763124474
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
via email: orioncarab@gmail.com
E-post: orioncarab@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "taxiförare sökes i MALMÖ". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orion Car AB
(org.nr 559459-4730)
Ramels väg 93 (visa karta
)
213 69 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9503105