Din nya roll Vår energikund söker nu en Behörighetsadministratör (SAP) till det internationella teamet Authorisation & Compliance inom Financial Systems, Finance Business Support (FBS). Rollen är främst administrativ och koordinerande med fokus på behörighetshantering, service och regelefterlevnad.
Här stödjer du verksamheten genom att hantera behörigheter och åtkomster i SAP och angränsande system. Du fungerar som en viktig kontaktpunkt mellan verksamhet, IT och externa leverantörer och bidrar till god service, struktur och efterlevnad av interna regelverk.
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med behörighets- och auktorisationsadministration för bolaget, partners och andra intressenter i flera regioner.
Hantera ärenden och beställningar kopplade till systemåtkomst samt felsökning i system som IAM (Vattenfalls identitetshanteringssystem), SAP ERP (ECC och S/4), SRM m.fl.
Fungera som kontaktperson (SPOC) gentemot verksamheten, IT, andra stödfunktioner och outsourcingpartners.
Följa upp revisionsanmärkningar, risker och compliance-frågor inom teamets och FBS ansvarsområde.
Samarbeta med riskägare för att minska risker, exempelvis kopplat till Segregation of Duties (SoD) och kritiska behörigheter.
Stödja verksamhetsförändringar såsom etablering eller avveckling av bolag, fusioner m.m.
Delta i utvecklings- och förbättringsprojekt inom FBS samt driva mindre uppdrag självständigt.
Bidra till harmoniserade och standardiserade behörighetskoncept och mer effektiva processer, inklusive automatisering av repetitiva uppgifter.
Medverka i kravställning, test och implementering av förändringar inom behörighetsområdet.
Ta fram och underhålla dokumentation av processer och arbetssätt.
Säkerställa hög kvalitet och leverans i enlighet med gemensamma processer, policys och riktlinjer.
Rollen passar dig som trivs med administration, samordning och uppföljning i en större organisation och som har förståelse för affärs- och ekonomiprocesser. Du blir en del av ett team om cirka 12 personer och rapporterar till ansvarig chef för Authorisation & Compliance. Teamet arbetar internationellt och tvärfunktionellt med målet att säkerställa effektiva, harmoniserade och säkra behörighetsprocesser inom företaget.
FöretagspresentationVår kund är en ledande aktör inom energi med huvudkontor i Stockholm och ett tydligt fokus på hållbarhet och samhällsnytta. De arbetar varje dag för att underlätta vardagen för människor genom pålitliga energilösningar och bidrar aktivt till en grönare framtid. Hos dem värdesätts engagemang, innovation och samarbete, och du blir en del av en organisation där stolthet över samhällsuppdraget och möjligheten att göra skillnad står i centrum.
Bra att känna tillUppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Arbetsmodell: 3 dagar onsite, 2 dagar distansjobb. Start: I början av januari. Slut: 2026-06-21, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Fullständig gymnasieutbildning
2-4 års erfarenhet av arbete med SAP i en verksamhetsnära eller administrativ roll
Erfarenhet av behörighetsadministration och/eller identitetshanteringssystem
Erfarenhet av arbete i ERP-system
Grundläggande förståelse för ekonomiska och finansiella processer
Erfarenhet av processutveckling och projektarbete
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
