Behandlingspersonal till Nytida Österlen HVB
2025-09-26
Vi på Nytida Österlen HVB i Hammenhög söker behandlingspersonal. Vi strävar efter att vara en arbetsplats med engagerade medarbetare, god gemenskap, möjlighet att påverka och närvarande ledare som deltar i det dagliga arbetet.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Ledarskapsprogram för samtliga chefer via Lära
Förmånsportal med rabatter och förmåner
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Om rollen Vi söker dig med utbildningsbakgrund som undersköterska, gärna med vidareutbildning i psykiatri, socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller behandlingsassistent. Meriterande med bakgrund inom psykiatrisk omvårdnad eller kännedom/kunskap om olika behandlingsformer. Du jobbar dagtid, kvällstid samt helger. Du kommer att arbeta i team och arbetsuppgifterna är att stödja klienten i den psykiatriska rehabiliteringen samt i vardagliga sysslor. Beredskap i hemmet förekommer och i dessa fall behöver du ha möjlighet att kunna infinna dig på Österlen HVB inom ca 30 min, varpå allt för långt pendlingsavstånd till arbetet inte är möjligt. Du kommer även att erhålla delegering för att handha och dela ut läkemedel. Meriterande med vana av detta sedan tidigare.
Om enheten Nytida Österlen är ett HVB (hem för vård och boende). Vi välkomna män och kvinnor över 21 år med psykiska funktionshinder, även i kombination med missbruk. Vi jobbar mot långsiktiga mål med fokus på att stärka det friska.
Din erfarenhet och kunskap
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Övrigt Körkort är ett krav. Tjänstgöringsgrad: 80% Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträdesdag: Enligt överenskommelse. Sista dag att ansöka är 30 november 2025 Vi tillämpar löpande rekrytering. Vi förbehåller oss rätten att anställa innan sista ansökningsdag. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Kommunal, www.kommunal.se
För mer information kontakta: Verksamhetsschef Jonas Löfgren, 0414-18491 eller jonas.lofgren@nytida.se
Gruppchef Helma Johnsson, 0414-18481 eller helma.johnsson@nytida.se
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
